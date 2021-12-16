Самолет из Петербурга экстренно сел в Нижнем Новгороде

Самолет из Петербурга в аварийном режиме приземлился в Нижнем Новгороде. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Лайнер выполнял регулярный рейс из Пулково в Стригино. Но при заходе на посадку, службы аэропорта узнали, что приземление будет проводиться в аварийном режиме.

На борту самолета был 81 пассажир и четверо членов экипажа.

О том, что посадка оказалась аварийной, встречающие, ожидавшие пассажиров, могли даже и не догадаться. Самолет приземлился в положенное время. Состояние сейчас самолета проверяют специалисты.