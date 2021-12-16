В центре Петербурга на двух полицейских обрушилась лепнина

В Петербурге двое сотрудников полиции получили травмы при падении лепнины с эркера дореволюционного дома на 4-й Советской улице, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Заместители начальника отдела полиции №76 проходили рядом с домом в момент падения лепнины. Полицейские получили ушибы.

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщает, что по факту ЧП начата проверка. Выясняется, в каком состоянии содержались фасады дома, имелись ли предпосылки того, что штукатурка может начать отслаиваться.

Отслоение штукатурки - серьезная проблема в историческом центре Петербурга. Оперативно провести капремонт здания не всегда возможно, поэтому элементы, с которых может что-то упасть, оборачивают зеленой сеткой для защиты прохожих.