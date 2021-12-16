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16.12.2021 18:19
Рубрика: Общество

В калининградском филиале "РГ" при ремонте нашли артефакты времен войны

Текст: Светлана Песоцкая
Фото: Светлана Песоцкая/РГ Фото: Светлана Песоцкая/РГ
Фото: Светлана Песоцкая/РГ

Во время расчистки дымохода в здании калининградского филиала обнаружились пробитая немецкая каска, проржавевший ствол винтовки маузера, пряжка от солдатского ремня и другие предметы времен Второй Мировой.

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Офис редакции располагается в здании довоенной постройки, которое было в Кенигсберге жилым. Наружный ремонт двухэтажного дома был сделан раньше, сейчас работы продолжаются внутри.

Полузасыпанный дымоход, видимо, не прочищался с послевоенных времен. В доме, который в пятидесятых годах стал коммуналкой, когда-то было печное отопление.

Сотрудники редакции в шутку предположили, что таким образом найдена материальная связь с полтергейстом, который периодически хулиганил в старинном доме. Ему даже дали имя Ганс.

"Призрак" проявлял себя по-разному: со стен падали рамки с дипломами, в пустых кабинетах срабатывали датчики движения, сами по себе скрипели ступени лестницы. Однажды рухнул и разбился напольный вентилятор, в другой раз свалился с подоконника цветочный горшок. Ганс утих с приходом в филиал строителей.

Есть и более реалистичная версия, которую предложил один из местных знатоков военной истории: возможно, немецкий солдат во время штурма Кенигсберга советскими войсками сбросил в гражданском доме обмундирование и оружие, чтобы смешаться с мирным населением.

Работы продолжаются, из дымохода извлечены более мирные предметы: вилка с ложкой, фарфоровое блюдо с клеймом, литые печные заслонки с маркировкой кенигсбергского завода, большой старинный ключ, молоток, тиски и какие-то предметы неизвестного назначения. А найденное оружие сотрудники полиции забрали на экспертизу.

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