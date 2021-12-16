В Петербурге 8-летнему мальчику пришили палец

Сложнейшую операцию реплантации выполнили микрохирурги в Клинике высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь восьмилетнему мальчику пришили часть отрубленного топором пальца.

Спустя всего восемнадцать минут после поступления в больницу начались хирургические манипуляции с отчлененным фрагментом пальца, а меньше чем через час мальчика доставили в операционную. Операция длилась пять часов. Сначала специалисты с помощью спицы соединили кости. Потом сшили сухожилия сгибателя и разгибателя пальца, нервы, артерии и вены.

- Диаметр вен на таком уровне у ребенка всего 0,3 миллиметра, на каждую мы накладываем от четырех до десяти швов. Это очень кропотливая работа, которая проводится под микрохирургическим микроскопом с помощью специальных инструментов и нитей. Эти нити настолько тонкие, что их практически не видно невооруженным глазом, - прокомментировал заведующий отделением травматологии N 3 Владимир Заварухин. Операция завершилась благополучно и палец прижился. А самое главное - удалось избежать осложнений. Теперь мальчика ждет процесс реабилитации.

Руководитель Центра хирургии кисти ММЦ "СОГАЗ" Андрей Жигало, участвовший в операции, добавил, что успех таких вмешательств - оперативность и слаженная работа хирургов. С пальцем начали сначала работать специалисты центра, а детские хирурги университетской клиники готовили мальчика к реплантации. "Благодаря одновременному участию двух бригад удалось выполнить сложную операцию, вернув ребенку возможность полноценно владеть кистью".

Кстати, в Клинике имени Н.И. Пирогова постоянно проводят сложные плановые реконструктивные операции. Некоторые из них уникальны не только для России, но и в мировой практике.

В клинике Пирогова проводятся реконструктивные операции. Некоторые из них уникальны в мировой практике

Врачи оперируют детей с тяжелыми пороками развития кистей и стоп, например с диагнозами брахидактилия или врожденное расщепление. При таких аномалиях у пациентов не хватает пальцев на руках или ногах. Им пересаживают пальцы стоп в позицию пальцев кисти, чтобы сделать кисти рук более функциональными и улучшить качество жизни ребенка.