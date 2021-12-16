В Петербурге 8-летнему мальчику пришили палец

Новости

Чижов: Процесс взаимного признания сертификатов между РФ и ЕС идет непросто 21:04
Какая головная боль сигнализирует об опасных болезнях 21:03
МВД России ответило на сообщения о показателях розыскной деятельности 21:00
Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив 20:43
Европарламент принял резолюцию по Украине 20:43
В России выросло производство детских товаров 20:39
В Ленобласти умерла пенсионерка, которая сама себя прооперировала 20:36
Байден узаконил повышение предела госдолга США до 31,4 трлн долларов 20:25
Сборная России будет готовиться к стыковым матчам в Сочи или Турции 20:22
Минтруд определил, кому положена соцподдержка 20:09
Президент АвтоВАЗа рассказал о новинках Lada в 2022 году 20:02
Суд продлил арест обвиняемым в нападении на отца с ребенком в новой Москве 19:34
Цены на газ в Европе выросли до 1600 долларов 19:27
Депутата Хубезова включат в состав оперштаба по борьбе с COVID-19 19:17
Кабаева заявила, что художественная гимнастика перестала быть зрелищной 19:15
В Москве автокран упал на рабочего 18:57
Москва встала в 9-балльных пробках 18:26
Минпромторг: Российскому легпрому не хватает своей синтетики 18:24
В калининградском филиале "РГ" при ремонте нашли артефакты времен войны 18:19
Мишустин: Поддержка молодых ученых - большая задача государства 18:13
Аэробус А380 снимают с производства 18:09
Родственников граждан укажут в едином регистре населения 18:09
ГД рассмотрит проект о принципах и параметрах электронного голосования в РФ 18:07
Для подсудимых определен порядок пребывания в психлечебницах 17:56
Фонд ЖКХ предложил субсидировать расселение ветхих домов 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 19:23
Рубрика: Общество

В Петербурге 8-летнему мальчику пришили палец

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
Сложнейшую операцию реплантации выполнили микрохирурги в Клинике высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь восьмилетнему мальчику пришили часть отрубленного топором пальца.

Спустя всего восемнадцать минут после поступления в больницу начались хирургические манипуляции с отчлененным фрагментом пальца, а меньше чем через час мальчика доставили в операционную. Операция длилась пять часов. Сначала специалисты с помощью спицы соединили кости. Потом сшили сухожилия сгибателя и разгибателя пальца, нервы, артерии и вены.

Фото: iStock
Петербург получил главную туристическую премию мира

- Диаметр вен на таком уровне у ребенка всего 0,3 миллиметра, на каждую мы накладываем от четырех до десяти швов. Это очень кропотливая работа, которая проводится под микрохирургическим микроскопом с помощью специальных инструментов и нитей. Эти нити настолько тонкие, что их практически не видно невооруженным глазом, - прокомментировал заведующий отделением травматологии N 3 Владимир Заварухин. Операция завершилась благополучно и палец прижился. А самое главное - удалось избежать осложнений. Теперь мальчика ждет процесс реабилитации.

Руководитель Центра хирургии кисти ММЦ "СОГАЗ" Андрей Жигало, участвовший в операции, добавил, что успех таких вмешательств - оперативность и слаженная работа хирургов. С пальцем начали сначала работать специалисты центра, а детские хирурги университетской клиники готовили мальчика к реплантации. "Благодаря одновременному участию двух бригад удалось выполнить сложную операцию, вернув ребенку возможность полноценно владеть кистью".

Кстати, в Клинике имени Н.И. Пирогова постоянно проводят сложные плановые реконструктивные операции. Некоторые из них уникальны не только для России, но и в мировой практике.

В клинике Пирогова проводятся реконструктивные операции. Некоторые из них уникальны в мировой практике

Врачи оперируют детей с тяжелыми пороками развития кистей и стоп, например с диагнозами брахидактилия или врожденное расщепление. При таких аномалиях у пациентов не хватает пальцев на руках или ногах. Им пересаживают пальцы стоп в позицию пальцев кисти, чтобы сделать кисти рук более функциональными и улучшить качество жизни ребенка.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение
В МИД РФ осудили идею запретить транзит белорусских грузов через Литву
Госдума продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
Цены на газ в Европе выросли до 1600 долларов
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год