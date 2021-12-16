В Петербурге на кладбище наркозакладчики напали на полицейских

В Петербурге на Горском кладбище неизвестные мужчина и женщина, которых пытались задержать за распространение наркотиков посредством закладок, напали на полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Подозрительная пара при задержании стала оказывать активное сопротивление. Неизвестные распылили газовый баллончик в сторону полицейских, одного из них также ранили ножом в руку.

Далее пара скрылась на автомобиле Kia Optima. Сейчас мужчину и женщину ищут по всему Петербургу, объявлен план "Перехват".

Полицейские подозревают, что неизвестные скрывались от них не просто так. При осмотре кладбища был найден пакет, в нем нашлось 250 граммов белого порошка, это вещество с большой вероятностью может быть синтетическим наркотиком. Для уточнения этой версии вещество отправили на экспертизу.