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16.12.2021 18:48
Рубрика: Происшествия

В Петербурге на кладбище наркозакладчики напали на полицейских

Текст: Вера Черенева

В Петербурге на Горском кладбище неизвестные мужчина и женщина, которых пытались задержать за распространение наркотиков посредством закладок, напали на полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

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Подозрительная пара при задержании стала оказывать активное сопротивление. Неизвестные распылили газовый баллончик в сторону полицейских, одного из них также ранили ножом в руку.

Далее пара скрылась на автомобиле Kia Optima. Сейчас мужчину и женщину ищут по всему Петербургу, объявлен план "Перехват".

Полицейские подозревают, что неизвестные скрывались от них не просто так. При осмотре кладбища был найден пакет, в нем нашлось 250 граммов белого порошка, это вещество с большой вероятностью может быть синтетическим наркотиком. Для уточнения этой версии вещество отправили на экспертизу.

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