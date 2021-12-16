В Пскове стартовал Пушкинский театральный фестиваль

В Пскове стартовал XXVIII Пушкинский театральный фестиваль - вторая его часть, зимняя. Первую провели осенью, в сентябре. Необычный формат сложился "благодаря" пандемии и локдаунам.

В первый день РАМТ (Российский академический молодежный театр под руководством Алексея Бородина, Москва) сыграл дважды веселый и лиричный спектакль "Барышня-крестьянка (вариации)". Поставил его по мотивам повести Пушкина режиссер Кирилл Вытоптов, ученик Олега Кудряшова. На прошлом Пушкинском фестивале был показан спектакль Вытоптова "Слово о полку Игореве", созданный им в московском Театре на Бронной.

"В основе пушкинской повести лежит анекдот с переодеванием барышни в крестьянку. В нашем спектакле местом действия становится женская пошивочная мастерская, своеобразная "девичья", где постоянно менять облик, как говорится, сам бог велел. Стихия игры захватывает молодых людей, томящихся от скуки и замкнутости, становится местом счастливых встреч и ловушкой одновременно, помогает понять что-то про любовь и себя настоящих", - рассказал режиссер.

Затем свою премьеру представили организаторы фестиваля - Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина. В октябре у них выпустил спектакль "Пленные духи" - озорную комедию, "почти анекдот" - по пьесе современных драматургов братьев Пресняковых Айрат Абушахманов, главный режиссер Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури.

"Театр ненормативной пластики" из Петербурга привез спектакль "Интервью В.", посвященный великому русскому шансонье Александру Вертинскому. Моноспектакль актера Сергея Азеева в постановке режиссера Романа Кагановича выдвинут на премию "Золотая маска".

Сцена из спектакля Романа Кагановича "Интервью В.", посвященного Александру Вертинскому. Фото: Пресс-служба Пушкинского театрального фестиваля

Севастопольский театр юного зрителя покажет спектакль "Нос" Гоголя, трагическую буффонаду, выпущенную петербургским режиссером Яной Туминой. Как считают в СевТюзе, "это спектакль для родителей, которые хотят показать ребенку сложный, современный и по-настоящему художественный театр". Постановка отмечена Гран-при IV фестиваля севастопольских театров "ТОН-2021", а также зрительским главным призом, была номинантом Национальной премии спектаклей для детей "Арлекин" (Петербург, 2021).

18 и 19 декабря - спектакль "Мертвые души. Второй том" Олега Липовецкого (с 2021 года - художественного руководителя московского Еврейского театра "Шалом") в театре "Поиск" (Красноярский край, Лесосибирск). Инсценировка второго тома "Мертвых душ" (как известно, Гоголь сжег рукопись) сделана Липовецким на основе сохранившихся черновиков писателя. Также были использованы его письма к друзьям, воспоминания современников и реконструкция писателя Юрия Авакяна. Это продолжение спектакля "Мертвые души" и фантазия на тему, какой могла бы быть эта история, если бы ее не уничтожил огонь. Несколько лет назад первый том "Мертвых душ" в постановке Олега Липовецкого произвел фурор на Пушкинском театральном фестивале в Пскове, потом спектакль поехал по фестивалям, получил номинацию на "Золотую маску"…

В Медиахолле театра драмы театроведы проведут лекции - "Русская классика на сибирской сцене: премьеры 2020/ 2021", "Пушкин в зрительном зале".

В галерее "Цех" открывается выставка театральных плакатов и афиш художника и дизайнера Ксении Люстиковой, работать она будет до 10 января 2022 года. Представлено более 50 работ. Вход свободный.

Завершится фестиваль 19 декабря премьерой "Сережа очень тупой" худрука Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева - на Малой сцене. Автор пьесы, драматург Дмитрий Данилов приедет на фестиваль в Псков.