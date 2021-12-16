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16.12.2021 16:02
Рубрика: Общество

Заполярным поисковикам впервые в России вручили региональные награды

Текст: Алексей Михайлов
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Мурманская область стала первым субъектом в России, где на региональном уровне учрежден особый знак "За заслуги в поисковом движении".

Фото: Анатолий Пряшников
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Первые награды губернатор Андрей Чибис вручил четверым руководителям поисковых отрядов - Алексею Бидненко (отряд "Петсамо", Заполярный), Александру Блохину ("Зов", ЗАТО Видяево), Виктору Василенко ("Норд", Мурманск) и Александру Хорольскому ("Китон", Снежногорск), сообщили в министерстве информационной политики области.

Также в Заполярье учрежден региональный праздник - День поисковика, который будет отмечаться каждую вторую субботу июня.

Тем, кто возвращал из небытия имена погибших солдат, до сих пор вручались лишь медали, учрежденные федеральными структурами. Например, в 2007 году была учрежденs ведомственная медаль Минобороны "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества" и знак "За отличие в поисковом движении".

Примечательно, что Мурманская область в свое время стала первым регионом в Советском Союзе, где еще в пятидесятых годах минувшего столетия впервые всерьез поставили вопрос о поиске и захоронении погибших бойцов, оставшихся на полях сражений Великой Отечественной войны. В августе 2021 года в Заполярье был подписан указ о создании региональной награды, сейчас ее вручили.

- Мы первыми в России подняли проблему забытых солдат, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский. - Эту работу начал ветеран Великой Отечественной войны Лев Журин в 1959 году, когда увидел сопки, верхушки которых были сплошь покрыты останками погибших. Мы первыми утвердили День поисковика и региональный знак "За заслуги в поисковом движении". У нас практически готова мемориальная доска, где будут увековечены названия 25 поисковых отрядов Мурманской области. Планируем установить ее у памятника возле высоты 258,3 на 1463 километре федеральной трассы Р-21 "Кола".

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