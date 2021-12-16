Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до восьми

Число жертв автомобильной аварии, которая произошла в Калмыкии, на 272-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь, увеличилось до восьми человек. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской больницы им. П. П. Жемчуева.

Одна из женщин, находившихся в реанимации, скончалась в четверг. Еще двое госпитализированных пребывают в крайне тяжелом состоянии.

В результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz семь человек погибли сразу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Авария произошла, по предварительным данным, по вине 45-летней астраханки, которая управляла машиной Toyota Vitz: иномарка выехала на полосу встречного движения. Среди погибших было двое несовершеннолетних.