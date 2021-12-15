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15.12.2021 10:53
Рубрика: Происшествия

В Калмыкии после ДТП с семью погибшими завели дело

Текст: Николай Грищенко

В Калмыкии после автомобильной аварии, в которой погибли семь человек и трое пострадали, возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят на контроль прокурором республики.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгоградской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, смертельное ДТП произошло на 272-м километре дороги Астрахань - Ставрополь в Яшкульском районе республики. Столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Toyota Vitz.

Пять человек погибли на месте аварии. Трое пострадавших из автомобиля Hyundai доставлены в медицинское учреждение.

Прокуратура Калмыкии также проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе - безопасности дорожного движения.

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