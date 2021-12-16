МЧС предупредило о снежном шторме в Крыму

В предстоящие пятницу и субботу холодный арктический холодный фронт вызовет на полуострове сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, которые будет сопровождаться ветром до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение опубликовало МЧС по Республике Крым.

- По информации Крымского гидрометцентра ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 миллиметров), сильные отложения мокрого снега, - рассказали в МЧС. - Прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, ночью 18 декабря - порывы до 25-ти.

Температура воздуха днем в пятницу не превысит на полуострове плюс пяти градусов, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус пяти. Такая же температура сохранится и в воскресенье. К понедельнику незначительно потеплеет (до плюс пяти днем). Со вторника на полуострове ожидается новое резкое похолодание: ночью будет уже до минус 12, днем - до минус четырех.