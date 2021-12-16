На Дону для расширения бизнеса в Гарантийный фонд стали обращаться чаще

На Дону оказанием гарантийной поддержки бизнеса занимается некоммерческая организация НКО "Гарантийный фонд Ростовской области", созданная правительством региона 12 лет назад. Каковы итоги уходящего года? Какие планы на будущий? Какие перспективы в гарантийной поддержке ожидают предпринимателей в ближайшее время? Об этом и многом другом на прошедшей накануне пресс-конференции рассказал исполнительный директор фонда Роман Соин.

Отметим, что гарантийная поддержка бизнеса является одной из востребованных мер поддержки, определенных национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С начала своей деятельности фонд заключил около 2170 договоров поручительства более чем на 14 миллиардов рублей, что позволило направить в сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП) более 31 миллиарда рублей.

Так, к примеру, если у бизнесмена нет поручителя или же имущества, которое он может предложить в качестве залога при кредитовании, ему может помочь гарантийный фонд, который ручается перед банком за платежеспособность клиента и возлагает на себя ответственность за своевременное погашение кредита. При этом предпринимателю выдаются средства, но, помимо процентной ставки за пользование кредитом в банке, заемщик выплачивает также и гарантийному фонду за поручительство от 0,5 до одного процента годовых от суммы поручительства.

Сегодня Гарантийный фонд РО прочно входит в региональную инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, являясь полноценным участником Национальной гарантийной системы. Фонд взаимодействует с банками и микрофинансовыми организациями, Региональным фондом развития промышленности и Региональной лизинговой компанией Ростовской области.

- Уходящий год был самым продуктивным за всю историю фонда, - подчеркнул Роман Соин. - Мы вошли в пятерку лидеров по итогам 2020 года и остаемся в лидерах в 2021-м. Теперь наша задача - войти в тройку лучших по стране в ближайшие несколько лет. В будущем году мы собираемся создать новую продуктовую линейку, сократить пакет документов, снизить процентную ставку, чтобы клиентам было удобнее и приятнее с нами работать. А еще мы хотим провести второй съезд гарантийных организаций, так как по итогам первого мы получили множество положительных отзывов и наш опыт может быть полезен коллегам.

Гарантийный фонд Ростовской области за год выдал поручительств более чем на два миллиарда рублей. Благодаря этому бизнес привлек свыше пяти миллиардов рублей.

Как ни удивительно, но на рост и скорость заключения договоров повлияла пандемия. Один из факторов - возможность электронного документооборота, который был внедрен в 2019 году. Теперь все процессы идут быстрее.

Примечательно, что среди предпринимателей, обращающихся в Гарантийный фонд Ростовской области, в последний год стало больше сельхозпроизводителей и промышленников. А ведь до пандемии за поручительством чаще обращались бизнесмены, занимающиеся торговлей. Как отметил Роман Соин, их доля в общем числе заемщиков составляла 50 - 55 процентов. В последний год за счет увеличения представителей сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг их число снизилось до 45 - 50 процентов.

Пресс-конференция НПО "Гарантийный фонд". Фото: Тагир Раджавов/РГ

Все чаще донские бизнесмены обращаются за гарантийной поддержкой для того, чтобы получить заем на расширение бизнеса или инвестиции. Так, к примеру, одна из донских популярных медицинских клиник решила открыть филиал, оснащенный операционным блоком. Средства на создание филиала нашлись, а вот покупка медоборудования требовала дополнительного финансирования. Благодаря участию Гарантийного фонда РО планы удалось осуществить. Руководитель киники, присутствовавший на пресс-конференции в качестве эксперта от бизнеса, подтвердил удобство и простоту получения гарантийной поддержки.

К слову, скорость рассмотрения документов по поручительству в фонде значительно выросла за последний год. Ведь если раньше по самому простому продукту фонда "Лайт" решение принималось в течение трех-восьми дней, то сейчас это всего двое суток. Продукт "Экспресс" сегодня можно получить за три-четыре дня вместо прежних пяти-десяти.

Какие виды бизнеса породила пандемия?

- С начала пандемии стал популярен бизнес, связанный, к примеру, с удаленной доставкой, дистанционным оказанием услуг. А еще пандемия сделала весьма востребованным бизнес, связанный с производством медицинских средств защиты (масок, перчаток, защитной одежды), медицинских услуг по тестированию на вирусы, производством дезинфицирующих средств и приборов. Также бессменно в лидерах торговля, сельскохозяйственное производство, услуги и общепит.

Какая сумма необходима, чтобы начать бизнес?

- Сложно сказать. Все зависит от конкретного вида деятельности. Если для фирмы, выпускающей коврики для медучреждений, нужно 400 - 500 тысяч рублей, то для строительства завода - 400 - 500 миллионов. Самая маленькая сумма поручительства у нас была 120 тысяч рублей.

Все зависит от бизнеса. Торговля обходится дешевле, так как основные затраты - на сами товары. Услуги - еще дешевле. Например, если у человека есть швейная машинка и он сам оказывает услуги по пошиву и ремонту одежды как самозанятый, траты будут только на аренду. Крупное производство выходит дороже.

Вот живой пример. Фермер из Пролетарского района Ростовской области в 2019 году благодаря гранту от государства создал современную молочную ферму. Грант фермер потратил на оборудование и животных, а строительство фермы взял на себя. Но потом решил расширить производство, для чего понадобились заемные средства, которые ему предоставили в банке. Для получения нужной суммы фермеру не хватало 60 процентов собственного обеспечения. Но благодаря участию Гарантийного фонда проблема решилась за считанные дни. Заявку провели по новому продукту "Инвест" с упрощенным пакетом документов, сжатыми сроками рассмотрения и сниженной ставкой вознаграждения - 0,75 процента годовых от суммы поручительства.

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