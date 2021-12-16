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16.12.2021 19:38

На "Прямой линии" волгоградский губернатор ответил на 40 вопросов

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел "Прямую линию", на которой в течение трех часов 16 минут развернуто ответил на 39 вопросов, прозвучавших по видеосвязи из разных районов и городов региона, а также на текстовые обращения, которые поступали начиная с 13 декабря.
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Всего было принято и обработано более трех тысяч обращений. Больше всего вопросов поступило из Волгограда - 37 процентов от общего числа, из Волжского - 19, Камышина - восемь, Михайловки - пять, Урюпинска - два. Главные темы - здравоохранение, развитие территорий, благоустройство, дороги, ЖКХ, экология.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Рассказывая о развитии здравоохранения, глава региона еще раз призвал всех вакцинироваться. В семье губернатора все сделали прививку.

Кроме того, в центре внимания были газификация и обновление уличного освещения в селах, обеспечение чистой питьевой водой - все эти проекты уже нашли мощную поддержку жителей и по решению губернатора будут продолжены. Не остались в стороне детский спорт и ситуация с "Ротором". Также вопросы касались развития сельских домов культуры, спасения реки Дон, борьбы с пожарами, поддержки животноводства, ликвидации "белого моря" на бывшем "Химпроме" и вывоза бытового мусора.

Губернатор впервые сообщил, что с июля 2022 года в Волгограде начнется строительство нового участка рокадной дороги от памятника "Гаситель" до ТРК "Акварель". Принято решение о выделении одного миллиарда рублей Волгограду для реализации трехлетней программы ремонта внутриквартальных проездов и дворов. Новый импульс для развития получит промышленность региона - в Волгоградской области совместно с ТМК приступили к созданию центра компетенций по нержавеющим и специальным сталям. В реализации проекта будут задействованы предприятия Волжского и Волгограда, это даст возможность открыть тысячи новых рабочих мест.

Андрей Бочаров поделился с жителями региона и личным: рассказал об игре в хоккей, о детях, о сожалениях и мечтах.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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