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16.12.2021 09:52
Рубрика: Власть

Немцы Крыма пригласили нового канцлера Германии посетить полуостров

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Немецкая община Крыма приглашает нового канцлера Германии Олафа Шольца посетить полуостров. Приглашение канцлеру ФРГ передал председатель национально-культурной автономии немцев Крыма, глава парламентского комитета республики Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

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Крымский депутат уверен, что визит канцлера на полуостров в начале его деятельности на этом посту изменит представление Шольца о событиях 2014 года и внешней политике России. Десятки лет мечтавшие о воссоединении Германии немцы лучше других европейцев понимают значение исторического референдума 2014 года, полагает Гемпель.

- Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией, - сказал глава автономии немцев Крыма. - Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии.

Крымский депутат считает, что Шольц, скорее всего и сам понимает, что воссоединение было легитимным, но не может этого признать под давлением внешнеполитических факторов.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ готова выстраивать отношения с Россией, однако Москва не должна нарушать взятые на себя обязательства. При этом воссоединение Крыма с Россией в 2014 году Шольц назвал "аннексией полуострова".

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