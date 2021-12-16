Строительство яхтенной марины в Балаклаве начнется в 2022 году

В Севастополе заключен контракт на строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте с ПАО "Мостотрест". Как сообщила сегодня пресс-служба городского правительства, стоимость работ составит 9,4 миллиарда рублей. Строительство начнется в 2022 году.

На первом этапе подрядчик выполнит реконструкцию Таврической набережной, где будут заново проложены все инженерные коммуникации - водопровод, газопровод, электросети, канализационные и ливневые коллекторы. Также запланировано благоустройство территории. Затем начнется реконструкция набережной Назукина.

За работами будет следить наблюдательный совет, в который войдут все заинтересованные представители - судовладельцы, предприниматели, общественники.

Сообщается, что подрядчик имеет опыт строительства тысяч сложных объектов по всей стране, а также участвовал в строительстве Крымского моста.

Балаклавская марина рассчитана на 600 яхт и судов, в бухте будут построены причалы и пирсы, появится судоремонтный док. Планируется создать непрерывную набережную для прогулок, новые парки и общественные пространства.