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16.12.2021 11:36
Рубрика: Общество

В Крыму чернобылец за пять лет не добился положенной компенсации

Текст: Алексей Вакуленко (Cимферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 285(8636)
Признанный еще при Украине инвалидом житель Красноперекопска Владимир Лобов с 2016 года безуспешно добивается положенной социальной выплаты. Речь идет о ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью из-за ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Удостоверений ликвидатора у Владимира Константиновича три: советского, украинского и российского образцов. Фото: Архив Владимира Лобова Удостоверений ликвидатора у Владимира Константиновича три: советского, украинского и российского образцов. Фото: Архив Владимира Лобова
Удостоверений ликвидатора у Владимира Константиновича три: советского, украинского и российского образцов. Фото: Архив Владимира Лобова

По традиции 30 ноября в России отмечают день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий. В этом году в Красноперекопске он прошел незаметно и для 79-летнего ликвидатора, и для его коллег по работе в зоне.

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- Кому только не предлагал организовать скромное памятное мероприятие, собрать чернобыльцев! - признается он.

А ведь в этом году еще и юбилейная дата: 35 лет назад в последний ноябрьский день 1986 года завершилось строительство объекта "Укрытие" - гигантского саркофага, накрывшего разрушенный четвертый энергоблок. Эту дату между собой ликвидаторы называют чернобыльским днем победы.

Как известно, и после строительства саркофага на территории ЧАЭС проводились восстановительные работы, которые, в частности, позволили в декабре 1987 года заново ввести в эксплуатацию третий энергоблок. Его, вслед за первым в 1996-м, навсегда остановят в конце 2000 года.

Дорожник Лобов трудился в зоне в сентябре и октябре 1987-го, прокладывая путь строительной технике. Перед командировкой в Чернобыль он работал начальником участка строительной организации в Красноперекопске. Сейчас на вопрос, почему поехал, отвечает, едва ли не вторя девизу десантников "никто кроме нас":

- Я был членом парторганизации нашего строительно-монтажного управления. И если бы не согласился поехать, какой пример подал бы остальным ребятам? По сей день не жалею, что вложил свою лепту в это дело.

На чрезвычайно опасном объекте Лобов с коллегами строили необходимые для дальнейшего функционирования станции дороги.

- Смену отработаем - остальное время водку пьем, - откровенничает Владимир Константинович. - Затаривались в соседней деревне. Сказали, алкоголь как-то нейтрализует радиационное воздействие, вот и расслаблялись после трудов праведных.

Кстати, в соответствии с дозиметрическим нарядом в 3-й зоне опасности с максимальным уровнем радиации, в которой работал крымчанин, разрешалось трудиться два часа, которые приравнивались к шести. И в плане оплаты.

Фото: "Российская газета"
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Как и для многих других, эта командировка оставила в жизни Лобова неизгладимый след, сильно пошатнув здоровье. По возвращении домой появились головокружения, ни с того ни с сего, казалось бы, поднималась температура. Увы, обыкновенными стали периодические случаи потери сознания.

- И при Союзе, и при Украине ликвидаторам давали путевки в санатории, - вспоминает Лобов. - Каждый год я поправлял здоровье в той или иной крымской здравнице. Последний раз в Судаке в 2013 году.

В годы независимой Украины Владимир Константинович отважился судиться с государством за повышение положенной ему как ликвидатору и инвалиду ЧАЭС пенсии. Длительный и изматывающий процесс выиграл-таки. Однако вместо денег получил из Пенсионного фонда Украины письмо, в котором говорилось: мол, и рады бы исполнить судебное решение, да только денег на это нет. По счастью, позже нашлись.

Удостоверение украинского образца Владимир Константинович получил в 1996 году. Фото: Архив Владимира Лобова

А до этого, весной 1996 года, ликвидатор оформил третью группу инвалидности. Причем в справке, выданной по результатам медико-социальной экспертизы, отмечается, что определившие инвалидность заболевания связаны "с влиянием аварии на ЧАЭС". Тогда же вместе со справкой получил заключение республиканской специализированной врачебно-консультативной комиссии крымского Минздрава. В нем медики перечислили пресловутый букет болезней. Оригинал заключения потерялся, по словам чернобыльца, во время многочисленных заседаний на том самом судебном процессе. Сохранилась его копия, заверенная уже в 2015 году заместителем главврача центральной горбольницы Красноперекопска. Она и стала камнем преткновения при попытке получить компенсацию вреда, причиненного здоровью.

- Подал в управление социальной защиты населения администрации Красноперекопска заявление на получение выплаты - и начался футбол, - рассказывает Лобов.

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В ответе на обращение красноперекопца начальник управления Александр Райцин попросту привел перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению. Заключив, что назначить компенсацию по приложенным Лобовым ксерокопиям невозможно, чиновник рекомендовал ликвидатору заново обратиться в его управление "с оригиналами документов или заверенными в установленном порядке копиями". Спустя три года причину очередного отказа он мотивировал куда более конкретно: "Заявителем не был предоставлен оригинал заключения межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии о причинной связи инвалидности с радиационным воздействием или с работами по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы либо копия документа, заверенная в установленном порядке". Между тем в 2015 году Главное бюро медико-социальной экспертизы по РК выдало Лобову справку, в которой не только подтвердило третью группу инвалидности, но и отметило, что причина последней - "заболевание, связанное с влиянием аварии на ЧАЭС".

Нынешнюю пенсию и ежемесячную денежную выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, Владимир Константинович получает и как ликвидатор, и как инвалид ЧАЭС. Комментируя ситуацию, в Минтруда Крыма заявили, что не могут подтвердить право Лобова на компенсацию не только потому, что у него нет оригинала того самого заключения (а есть копия, которую и необходимо, согласно порядку, включить в пакет документов), но также потому, что у него отсутствуют "документы, подтверждающие участие в ликвидации аварии на ЧАЭС". Хотя удостоверений ликвидатора у Владимира Константиновича три: советского, украинского и российского образцов.

Компетентно

Григорий Клименко, член совета региональной общественной организации инвалидов "Союз "Чернобыль":

- Владимир Лобов признан инвалидом Чернобыля после участия в ликвидации последствий катастрофы. Парадокс: орган соцзащиты не признает инвалидом вследствие аварии на ЧАЭС человека, который именно в таком статусе получает соответствующие выплаты из Пенсионного фонда России. При желании чиновников, полагаю, легко устранить возникшую проблему посредством межведомственного обмена информацией. По-моему, в этой ситуации права Владимира Константиновича грубо попраны.

Официально

По оперативным данным министерства труда и социальной защиты РК, сейчас в Крыму ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы, получают 635 человек. В республиканских органах соцзащиты как получатели социальной поддержки состоят на учете 1616 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах и 299 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1990 годах.

Комментируя историю Владимира Лобова, в ведомстве пояснили, что необходимость предоставления оригинала либо надлежаще заверенной копии заключения межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии о причинной связи инвалидности с радиационным воздействием или с работами по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы регламентирована нормами федерального законодательства.

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