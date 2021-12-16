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16.12.2021 15:15
Рубрика: Экономика

В Крыму в 2022 году подорожает проезд в общественном транспорте

Текст: Алексей Вакуленко
Совет Общественной палаты РК одобрил предложение министерства транспорта Крыма повысить с 2022 года тариф на перевозку пассажиров по городским и пригородным маршрутам до 20 рублей при безналичной и 25 рублей при наличной оплате. Соответствующее решение принято на заседании совета в четверг.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Минтрансе Крыма сообщили, что с 2019 по 2021 год цены на топливо возросли на 6-10 процентов, на колеса и шины - на 25 процентов, запасные части - на 30 процентов. По оценкам ведомства, действующий сейчас в республике тариф покрывает не более половины затрат перевозчиков, что, в свою очередь, не позволяет содержать материально-техническую базу в пригодном для эксплуатации виде. В том числе "Крымтроллейбусу", например, филиалы автоколонны в Керчи, Бахчисарае, Саках и Красногвардейском. Также действующий тариф не позволяет автопредприятиям лицензировать медицинские кабинеты, своевременно расплачиваться за электроэнергию и топливо, обеспечивать сотрудников форменной одеждой, устанавливать тахографы, кассовые аппараты, систему ГЛОНАСС и обслуживать все системы.

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В Минтрансе республики уточнили, что с начала года пассажиропоток на городских и пригородных маршрутах, по состоянию на октябрь этого года, сократился на 30 процентов по сравнению с аналогичным показателем в 2020 году. Таким образом, сейчас себестоимость одного перевезенного автобусом пассажира - 29 рублей. В связи с этим в министерстве транспорта Крыма предложили поэтапно повышать тариф на перевозку пассажиров и багажа автотранспортом и городским электротранспортом по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и с 2022 года установить стоимость проезда 20 рублей при безналичной и 25 рублей при наличной оплате.

Вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак отметил, что на фоне сложившейся ситуации есть большой риск банкротства транспортных компаний из-за резкого снижения доходности и отсутствия возможности оплаты лизинговых платежей, налогов, запасных частей и топлива, выплаты заработной платы.

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- В других городах Южного федерального округа тарифы уже пересмотрены, - пояснил он. - Например, в Ростове-на-Дону - 30 и 32 рубля за проезд в автотранспорте безналичной и наличной оплатой (23 рубля при безналичной оплате в троллейбусе), в Краснодаре - 30 рублей, но сейчас рассматривается вопрос об увеличении тарифа до 35 рублей.

Справка "РГ"

Последний раз Госкомитет по ценам и тарифам РК повысил стоимость проезда в городском общественном транспорте в населенных пунктах полуострова с 1 января 2021 года. Так, в Алуште, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Феодосии и Ялте одна поездка в общественном автомобильном и электрическом транспорте стала стоить 17 рублей при оплате банковской картой и 22 рубля - при оплате наличными деньгами. В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском билет стоит 15 рублей при безналичном расчете и 20 рублей за наличные. Если в конкретном автобусе нет валидатора для электронной оплаты проезда, пассажир сможет рассчитаться за услугу по наименьшему из двух перечисленных тарифов.

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