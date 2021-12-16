В Крыму в военном санатории Партенита произошел пожар

Пожарные ликвидировали задымление в одном из корпусов военного санатория "Крым" в курортном поселке Партенит. Об этом "РГ" сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

По информации пресс-службы, ЧП произошло в 6:30 утра в лечебном корпусе санатория. Возникло задымление на этаже, где идет ремонт, а сам этаж сейчас не эксплуатируется.

Видео с места ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что из окон четвертого этажа многоэтажного корпуса санатория валит густой темный дым. К месту пожара прибыли две пожарные машины и автолестница.

- Задымление было оперативно ликвидировано прибывшим на место пожарным расчетом. Пострадавших нет, - отметили на ЧФ.