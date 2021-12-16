В Ростове археологи обнаружили бутылку с посланием из 1901 года

В историческом центре Ростова-на-Дону археологи обнаружили "капсулу времени" - бутылку с письмом из 1901 года. Послание 120-летней давности оставил мещанин и владелец дома Иван Смарков.

Как сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области, удивительный артефакт найден в ходе экспедиции Южного федерального университета и археологического общества "Наследие". Ученые исследовали грунтовый некрополь Ростовского городища, расположенный на пересечении улиц Седова и Чехова.

Ими были обнаружены остатки оборонительного рва III века нашей эры, остатки керамики и глиняные колодки для изготовления обуви. При исследовании культурного слоя XIX - XX столетий они наткнулись на запечатанную стеклянную бутылку из-под "хлебного вина", то есть водки.

Плотная пробка, залитая сургучом, сохранила для ученых записку ростовчанина, листок календаря, страницу газеты "Приазовский край", патрон, папиросы табачной фабрики "В.И. Асмолов" и две монеты 1816 и 1819 годов.

"Ростовский-на-Дону мещанин Иван Федорович Смарковъ 11 апреля 1901 года эту бутылку закопал на память о себе и в этой бутылке газета "Приазовский край" за № 265 девятисотого года. Наследник этого дома и внук старого МаКагона", - говорилось в послании.

Ученые предполагают, что владелец послания занимался производством постного или макового масла, содержал доходный дом и относился к зажиточным и образованным слоям общества. Об этом говорят дорогие папиросы и популярная 120 лет тому назад газета "Приазовский край". Один номер издания стоил в розницу от 8 до 15 копеек, что было значительной суммой в то время. Теперь краеведы намерены провести историческое расследование, чтобы собрать больше информации о жившем на рубеже эпох Иване Смаркове.