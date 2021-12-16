В Ростовской области сняли запрет на развлекательные мероприятия

В Ростовской области смягчили антиковидные ограничения, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

С 20 декабря снимается ограничение на оказание плановой медпомощи в 27 муниципальных образованиях. Также частично отменяют запрет на проведение зрелищных мероприятий. С 20 декабря они будут разрешены с 6 до 21 часа. Заполняемость домов культуры, концертных залов и цирков не может превышать 50 процентов от вместимости.

На предприятиях общественного питания разрешено возобновить работу танцевальных площадок.

Отдельные решении приняты об условиях допуска в объекты общепита в аэропорту Платов. Для работников необходимое требование - вакцинироваться либо предъявить справку о перенесенном заболевании. Для посетителей старше 18 лет доступ разрешен, если есть медицинский документ.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ срок действия отрицательного ПЦР-теста сокращен с 72 до 48 часов. При этом увеличивается срок действия документа о перенесенном заболевании с шести месяцев до года. На портале "Госуслуги" идет переоформление ранее выданных сертификатов.