Жителя Волгоградской области убили из-за долга в 2500 рублей

В частном доме в хуторе Качалин Волгоградской области обнаружено тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следователи Суровикинского района завели уголовное дело по статье "убийство".

На сегодня установлено, что местный житель задолжал в продуктовом магазине около 2500 рублей. 21-летний сын продавца отправился за деньгами домой к должнику. Тот заявил, что сможет расплатиться, когда заработает. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину 49 ножевых ранений в грудь и живот. После этого он убежал.

Подозреваемый задержан, он сознался в преступлении и показал на месте преступления, как бил ножом.

В ближайшее время в суд направят ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время в суд направят ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.