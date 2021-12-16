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16.12.2021 09:29
Рубрика: Власть

30 тысяч свердловчан не смогут выехать за границу из-за долга по налогам

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Размер взысканной задолженности по имущественным налогам в Свердловской области в 2021 году вырос на 50 процентов по сравнению с прошлым годом: на 1 декабря погашено 5,7 миллиарда рублей.

Как показывает статистика, количество злостных неплательщиков снижается, но суммы, предъявляемые им, растут.

Фото: iStock
Почему информация о долгах не сразу уходит из базы данных приставов

- По юрлицам и ИП в 2021 году поступило чуть больше 48 тысяч исполнительных документов на сумму 6,8 миллиарда рублей, тогда как в 2020-м их было 47 тысяч на 3,5 миллиарда рублей. По физлицам мы получили 102 судебных приказа на 2,5 миллиарда рублей. Это меньше прошлого года на 18 тысяч по количеству, при этом долги суммарно выросли почти на 924 миллиона, - раскрывает детали Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП по Свердловской области.

Больше всего таких компаний и граждан зарегистрировано в Екатеринбурге, и это вполне объяснимо: самый крупный город региона, много объектов недвижимости и движимого имущества в собственности: земли, помещений, зданий, квартир, транспорта. У некоторых юрлиц суммы долга исчисляются миллиардом рублей и более, у физлиц они могут превышать несколько миллионов.

- В отношении крупнейших неплательщиков применяем меры индивидуально, тщательно анализируем, за счет чего можно произвести взыскание. В том числе доходим до обжалования сделок по отчуждению имущества, - говорит Артем Балюра, начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области.

Так, более 1,5 миллиарда рублей было выплачено в бюджет благодаря обращению взыскания на дебиторку и иные права организаций. Налоговая сама выявляет дебитора или имущественное право должника, отправляет эти данные судебным приставам. После чего компания не имеет возможности никуда перечислять деньги со счета, только в ФСПП. Поскольку санкции за нарушение серьезные, все постановления исполняются.

По гражданам наиболее эффективно работает ограничение выезда за пределы России. Сегодня по этой причине более 30 тысяч жителей региона лишены возможности путешествовать за границу. Также в работе находится 30 тысяч исполнительных производств на 0,5 миллиарда рублей, подразумевающих удержание долга из зарплаты или иных доходов.

Между тем

Русская традиция - начинать Новый год с чистого листа. Накануне праздников судебные приставы вместе с налоговой службой организуют информационные кампании в местах массового скопления населения. К примеру, в Екатеринбурге такие акции проводятся в торговых центрах и на железнодорожном вокзале: в эти дни граждане могут узнать, есть ли у них долг и как можно быстро его погасить. Кроме того, недавно приставы начали уведомлять через портал госуслуг о возбуждении исполнительного производства. Благодаря этому должники все чаще добровольно погашают начисленные суммы. Это помогло им в половине случаев в 2021 году избежать штрафных санкций в виде исполнительского сбора.

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