Бизнес заявил о готовности нанимать айтишников без опыта

В Екатеринбурге предприятия ощущают дефицит IT-кадров - об этом, судя по результатам общего исследования Platforma и hh.ru, заявили 53 процента опрошенных руководителей. Причем большинство столкнулось с нехваткой специалистов только в этом году, а треть респондентов - раньше, один-два года назад.

За последние два месяца на hh.ru было открыто свыше 143 тысяч вакансий в сфере IT, но на каждую из них всего пара претендентов. Кроме того, за 2021 год появилось 167 тысяч мест для кандидатов без опыта работы (на 72 процента больше, чем в 2020-м) - студентов, переобученных сотрудников.

62 процента руководителей готовы сотрудничать с молодыми кадрами: они имеют низкие зарплатные ожидания и быстро обучаются

Кто требуется работодателям? Специалист в сфере информационных технологий, по их мнению, должен иметь логическое мышление, быть стрессоустойчивым и гибким, владеть навыками анализа больших данных. Соискателям с этими качествами в среднем платят от 50 до 100 тысяч рублей, а наиболее продвинутым - 150-300 тысяч, рассказали опрошенные предприниматели.

Каждый второй управленец заявил, что это не предел и он готов повысить размер зарплаты, если работник гарантированно решит его бизнес-проблемы. Новичкам в отрасли предлагают от 20 до 60 тысяч рублей. По словам аналитиков, 62 процента руководителей готовы сотрудничать с молодыми кадрами (против семи процентов категорически отказывающих соискателям без опыта) по ряду причин: начинающие имеют низкие зарплатные ожидания, быстро обучаются и адаптируются к рынку труда.

К слову, подготовкой кадров озаботились и сами IT-компании, открывающие для их подготовки образовательные центры при вузах и колледжах Среднего Урала, совместно с вузами разрабатывающие курсы. Например, "СКБ Контур" уже много лет курирует в УрФУ направление подготовки "Фундаментальная информатика и информационные технологии". А совместное предприятие ВТБ и Ростелекома Platforma в будущем году запустит программу стажировок для юных айтишников.