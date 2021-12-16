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16.12.2021 12:22
Рубрика: Власть

Как муниципалитеты Тюменской области повышают инвестклимат

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
В середине декабря в деловом доме "Столыпин" в Тюмени прошла презентация инвестиционных программ пяти территорий. Тобольский, Казанский, Сладковский, Ишимский районы и город Ишим первыми в регионе подхватили местный пилотный проект акселератора для муниципалитетов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В дальнейшем этот же путь пройдут еще десять районов. В итоге, как высказалась советник губернатора Ольга Езикеева, будет создана единая инвестиционная команда субъекта РФ.
Фото: Анастасия Ландышева/РГ Фото: Анастасия Ландышева/РГ
Фото: Анастасия Ландышева/РГ

- Инициатива, рожденная в Тюменской области, стала лучшим доказательством того, что институт интенсивного развития стартапов не пустышка, он действительно приносит пользу и может раскачать сельчан. Восемь недель малые команды, сформированные в муниципалитетах, работали над задачами из инвестиционного профиля, на который они изначально настраивались. Все участники показали высокоскоростное движение: проекты, взятые на сопровождение, к концу 2021 года либо завершены, либо находятся в высокой стадии завершения. Более того, главы четырех районов и одного города взяли на себя дополнительные обязательства. Знаете, с сельскими территориями в стране больше никто так не кооперируется, как вы, - подчеркнул руководитель акселератора РСПП "Бизнес-навигатор", один из главных тьюторов для сибиряков Дмитрий Богданов.

Фото: iStock
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Замгубернатора Андрей Пантелеев уверен, что муниципальная команда - это отнюдь не муниципальные служащие. Большие подвижки в проекте акселератора у всех участников произошли еще и потому, что территории активно представляли предприниматели и обычные жители. В итоге родились стратегические документы, привязанные к конкретному месту на карте, к его ресурсам и видам бизнеса.

- Муниципалитет - основной ресурс роста экономики нашей области. Вот мы недавно побывали в Ишиме. Хочу сказать, что у людей есть огромный запрос на то, чтобы самостоятельно развивать город изнутри, - добавил он.

Более подробно про Ишим и его потенциал на 2022-й год экспертам во время презентации рассказал первый замглавы города Алексей Веренчук.

- Наш малый город привлекателен для инвесторов хотя бы потому, что находится в центре 11 сельских поселений, здесь проживает 64 тысячи человек, среди них активных - более 37 тысяч. Но любой инвестор, надо признать, как маленький ребенок: его надо брать за руку и вести на место, где бы он мог развернуться, - объясняет Веренчук.

Долгое время в Ишиме главенствовали так называемые внутренние предприниматели, которые знают территорию. С внешними не все так просто - им нужны земельные участки определенного качества. При том что команде города удалось разработать и запустить в текущем году шесть малых проектов с объемом инвестиций 11,7 миллиона рублей и 17 рабочими местами, а в следующем планируются еще два проекта уже на 250 рабочих мест (это элеватор и производство сельхозсетки) с включением иногородних бизнесменов, "без площадок можно забуксовать", считает представитель Ишимской администрации.

- Мы просим областное правительство обеспечить транспортную и инженерную инфраструктуру и решить вопросы по подтоплению участков: за четыре года мы уже вложили в защиту 850 миллионов рублей. Намерены подписать соглашение с Ишимским районом. Только кооперация и сотрудничество двигают экономику, - заявляют ишимцы.

В Казанском районе иная инвестиционная программа - с привлечением игроков из Казахстана и Узбекистана, Монголии и даже Египта. В оптике муниципалитета - торф, известняк, сапропель. Эффективность проектов, презентованных замглавы территории Николаем Махуриным, оценил замгубернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

- Есть один инвестор, которому понравятся ваши идеи, - заявил чиновник.

Тобольский район нацелен на строительство конфетной фабрики.

Некоторые проекты вызвали дискуссии, не ошибаются ли сельчане в своем выборе. Видимо, нет, раз не просто размышляют, а уже делают.

Кстати

Цель акселератора для муниципалитетов - оживление инвестиционной работы в районах, формирование единой инвестиционной команды, актуализация знаний и навыков по работе с инвесторами, формирование пула инвестиционных экономически эффективных проектов для дальнейшей реализации. Два месяца каждая команда прорабатывала дорожные карты и определяла инициативы для будущего инвестпрофиля территории. В день защиты они были представлены предпринимателям.

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