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16.12.2021 05:58

На Урале спрогнозировали восстановление международных турпотоков

География маршрутов из Екатеринбурга постепенно восстанавливается, но въездной туризм не растет
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 286(8637)
Уходящий год уральская туриндустрия ухитрилась пройти без глобальных потрясений и банкротств. Более того, эксперты уверены, что из кризиса отрасли удастся выйти без больших потерь, если параллельно с новыми она сможет решить и старые проблемы.
Уровень сервиса и комфорта в отелях Екатеринбурга не ниже европейских стандартов. Фото: Татьяна Андреева/РГ Уровень сервиса и комфорта в отелях Екатеринбурга не ниже европейских стандартов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уровень сервиса и комфорта в отелях Екатеринбурга не ниже европейских стандартов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Конечно, год был сложным - в первую очередь из-за периодически вводимых коронавирусных ограничений, которые коснулись целого ряда международных программ. Это помешало туроператорам реализовать многие планы. Так, в самом начале сезона "захлопнулась дверь в турецкое лето". А ведь на это ключевое направление традиционно приходится около 35 процентов выездного рынка. В итоге Турция оказалась закрыта до конца июня, а в августе возникли сложности уже с посещением российского юга - Краснодарского края.

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В целом снижение среднего чека по сравнению с доковидным периодом составило всего 7-8 тысяч рублей, и это не критический показатель, уверяет президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев. По словам эксперта, самочувствие отрасли в значительной степени зависит от действий российского правительства.

- Сейчас на повестке дня вопрос продления постановления о переносе несостоявшихся туров 2020 года до конца 2021-го с возможной компенсацией. Это одна из главных наших проблем. Мы настаиваем на таком продлении на 2022 год - чтобы отрасль смогла выйти из кризиса. В таком случае туроператоры выполнят все обязательства перед туристами и смогут продолжить проекты развития, - отметил Мальцев.

Один из удачных примеров - сотрудничество с международным туроператором "Европорт". Уральская ассоциация туризма пошла на смелый эксперимент - открыла международный маршрут "Албания из Екатеринбурга". Такие туры, по мнению экспертов, обычно сложно реализовывать, но здесь все сложилось.

А осенью состоялось открытие прямых рейсов Екатеринбург-Будапешт. Кстати, туроператоры надеются, что весной на Урал зайдет венгерская авиакомпания Wizz Air. Ведь восстановление прямых авиарейсов из Кольцово очень важно. По данным экспертов, в разные периоды в Екатеринбург летали самолеты 17 ведущих международных авиакомпаний, но по разным причинам "они нас покинули". Сейчас идут переговоры о расширении полетной программы, привлечении в регион минимум четырех зарубежных авиакомпаний.

Несмотря ни на что, туроператоры смотрят в будущий год с оптимизмом. Одно из оснований для этого - рост межрегионального туризма. Из последних планов, например, укрепление сотрудничества с Кабардино-Балкарией. Кроме того, растет интерес к бывшим республикам СССР.

Загрузка отелей в Екатеринбурге в ноябре составила 61 процент, и это неплохо: в тот же период в Брно или Праге показатель достиг лишь 18 процентов

- Рассматривают целый ряд направлений. Беларусь - любимый партнер, один из основных. Сейчас идут переговоры о рейсах в Минск еще двух авиакомпаний, помимо "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний". Работаем и со странами Закавказья, Средней Азии. В Киргизии, например, обсуждаем вопрос маршрутов на север Иссык-Куля (помимо трехкратного увеличения рейсов в Бишкек), - сообщил Мальцев.

Представитель Российского союза туриндустрии в Республике Беларусь Филипп Гулый уверен, что основа для роста турпотока - торговля. А товарооборот между Свердловской областью и Беларусью составляет миллиард рублей в год. Кроме того, уральцев привлекает курортное лечение в дружественной стране.

- Туристы преимущественно люди среднего возраста - прилетают на 7-9 дней. Они совмещают лечение с туром выходного дня (рестораны, спа и так далее). Думаю, что даже появление штамма омикрон не повлияет на турпоток. Ведь между нашими странами нет границ как таковых, путешествовать можно с общегражданским паспортом, а для выезда нужен документ о вакцинации либо ПЦР-тест, - отметил Гулый.

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Увы, пока "Белавиа" летает в Екатеринбург лишь один раз в неделю. Но с будущей весны рейсов и авиакомпаний станет больше. Хотелось бы, чтобы и из Беларуси на Урал прибывало больше туристов.

Увы, развитие въездного туризма в Свердловской области по-прежнему пробуксовывает - и не только из-за пандемии. Причем официальные цифры зачастую расходятся с данными отелей, да и методика подсчета гостей вызывает вопросы, считает Мальцев.

- Можно с уверенностью говорить о весомом снижении числа туристов. Правда, есть плюс - положительная динамика заполняемости номеров, - говорит эксперт. - Кстати, в ноябре загрузка отелей в Екатеринбурге составила 61 процент. По сравнению, например, с отелями Брно или Праги это неплохо: там тот же показатель достиг лишь 18 процентов.

Тем не менее развитию туризма на Урале очень мешают старые проблемы, скажем, нехватка загородных мест размещения. И, прежде чем мечтать о массовом прибытии путешественников из-за рубежа, нужно обеспечить жителям региона возможность комфортного отдыха на природе в выходные дни, отмечает эксперт. А она, в свою очередь, связана с повышением инвестиционной привлекательности предприятий отрасли.

- Есть надежда на продолжение проекта "Гора Белая". Что до развития сферы гостеприимства в самом Екатеринбурге, то это предмет нашей гордости: уровень сервиса и количество отелей, кафе и ресторанов здесь полностью соответствуют европейским стандартам, - подытожил президент УАТ.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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