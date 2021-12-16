На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы в "РГ".

Дорога для каждого

2021-й год еще раз доказал всему миру важность развития транспортной инфраструктуры. И не только для бизнеса или абстрактной экономики. Сегодня практически каждый понимает, как много работы стоит за тем, чтобы интересный для него груз - от онлайн-заказа из интернет-магазина до контейнера с лекарствами - пришел в нужное место в нужное время.

Екатеринбург в силу своего географического положения является точкой пересечения транспортных потоков. Это и пропуск транзита из Европы, Азии и с нефтегазового Севера, и прием железнодорожных составов с грузами для региона и соседних территорий, и формирование поездов с продукцией значимых для всей страны уральских предприятий.

В конце ноября завершился ключевой этап реконструкции станции Екатеринбург-Сортировочный. Для Свердловской железной дороги (СвЖД) это стало знаковым событием года. О том, что изменится после реконструкции, журналистам рассказали в пресс-службе магистрали.

Крупнейшая в стране

На сегодняшний день на сети российских железных дорог действует более 60 сортировочных станций. Екатеринбург-Сортировочный - одна из крупнейших. Станция расположена на главном ходу Транссиба и является ключевым элементом Екатеринбургского железнодорожного узла.

Комплекс станции формируют две сортировочных системы: четная (для обработки вагонопотоков, идущих с запада на восток или с юга на север) и нечетная (для составов, следующих в обратном направлении).

Нечетная сортировочная система была модернизирована в начале 2000-х годов. Далее СвЖД приступила к масштабному проекту технического перевооружения четной системы. На первом этапе (к 2019 году) вместо механизированной горки была построена новая, с автоматизированным управлением сортировочным процессом. Появились новые пути приема, рассчитанные на длинносоставные поезда (до 100 вагонов).

Второй (ключевой) этап проекта был завершен в этом году. 26-27 ноября железнодорожники переключили на новые устройства оборудование инфраструктуры четного парка приема поездов и четной сортировочной горки. Введены в работу 55 стрелочных переводов, 7 путей парка приема, 16 путей парка формирования, а также дополнительные пути надвига и спуска. Это даст возможность производить расформирование двух составов одновременно, что необходимо для освоения перспективного вагонопотока.

Полностью автоматизированный сортировочный комплекс повышенной мощности сможет перерабатывать до 6900 вагонов в сутки - в 1,5 раза больше, чем до реконструкции. На СвЖД уверены, что это позволит повысить пропускные способности не только Екатеринбургского узла, но и даст синергетический эффект для работы Пермского железнодорожного узла, сортировочных станций соседних магистралей.

Заключительный третий этап реконструкции будет выполнен в 2022 году.

СвЖД берет груз на себя

СвЖД работает над тем, чтобы предложить востребованную транспортную услугу и крупному холдингу, и небольшому бизнесу на малодоступной территории. Инвестиционная программа ОАО "РЖД" на полигоне дороги в этом году составила 29,5 миллиарда рублей. Почти 11 миллиардов направлено на развитие существующих железнодорожных линий. На магистрали обновили более 500 километров пути, повысили надежность инфраструктуры и скорость движения поездов.

В 2021 году СвЖД начала строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны "Титановая долина". Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ОАО "РЖД" и правительством Свердловской области. На площадке "Титановой долины" появится новая железнодорожная станция Промышленная с контейнерным терминалом. Это позволит принимать и отправлять контейнерные поезда, организовать обслуживание резидентов ОЭЗ на качественно новом уровне, с учетом передовых технологий.

Строительные работы ведутся с опережением графика, завершить их планируется в 2022 году. Перспективный объем перевозок по проекту оценивается в 500 тысяч тонн в год.

В период пандемии железные дороги продемонстрировали неоспоримые преимущества в доставке грузов в контейнерах. Это привело к растущему спросу на такой вид перевозок. На СвЖД открыли для операций с контейнерами еще несколько грузовых станций. На постоянной основе грузы таким способом сейчас перевозятся по 110 направлениям (из них 28 новых). С начала года по согласованному с клиентами расписанию отправлено более 2 тысяч контейнерных поездов (рост составил 19 процентов).

По итогам 2021 года на СвЖД ожидается погрузка на уровне 149 миллионов тонн с увеличением к 2020 году на 4,5 процента.

Кстати

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

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