Тюменцы и северяне выше всех оценили качество жизни в городах

ВЭБ.РФ опубликовал первый индекс качества жизни в российских городах. Эксперты госкорпорации совместно с PwC-Россия и РАНХиГС оценили 115 населенных пунктов, по два из каждого субъекта РФ, исключая Москву и Санкт-Петербург.

Города разделили на шесть кластеров, чтобы можно было сравнивать территории, схожие по вектору развития: "космополиты", "догоняющие", "с достатком", "на распутье", "холодные", "с амбициями". К примеру, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень попали в первую группу, Салехард - ожидаемо в "холодные", а Ханты-Мансийск - в города "с достатком". При разделении учитывалась численность населения и его динамика за последние годы, средний размер ежемесячной зарплаты и климат.

По среднедушевым доходам Тюмень опережает не только Екатеринбург и Челябинск, но и другие миллионники: Казань, Краснодар, Нижний Новгород

Перед составителями индекса стояла задача комплексно проанализировать факторы, влияющие на жизнь человека в городе: от бытовых условий и доступности школ и больниц до безопасности прогулок в ночное время и уровня доверия в обществе. Само понятие качества жизни разделили на 12 направлений (образование, здоровье, среда, экология, досуг и т. п.), в каждом выделили еще до десятка критериев. Итого набралось 270 показателей, как объективных, построенных на статистике и геоаналитике, так и субъективных (ответы жителей на вопросы). Например, людей просили поставить оценку своему здоровью или высказаться, как часто они могут общаться с родными и друзьями.

Как оказалось, жители Салехарда наиболее удовлетворены качеством своей жизни, а в глазах ханты-мансийцев их город - самый красивый. В лидерах по количеству культурных мероприятий, галерей, музеев и театров - Казань, Тюмень и Екатеринбург. В Новом Уренгое, Сургуте и Ханты-Мансийске много нового жилья со всеми удобствами. По среднедушевым доходам Тюмень опережает не только Екатеринбург и Челябинск, но и другие миллионники: Казань, Краснодар, Нижний Новгород. "Фишка" столицы Татарстана - там в три раза больше, чем в других местах, людей с высшим образованием, а один компьютер приходится на четверых школьников, тогда как на Урале - на восемь человек, на юге -12.

- Мы понимаем, что в Тюмени все более масштабно, но для нас в первую очередь важна безопасность ребенка, потом - его образование и развитая инфраструктура, плюс доход играет немаловажную роль. В Салехарде все имеется. Кроме того, это административный центр ЯНАО, здесь правительство, все госструктуры. Есть нюансы ведения бизнеса, но много незанятых ниш. Люди к любому начинанию относятся хорошо, сразу идут на контакт, количество услуг увеличивается, - поделились мнением молодые супруги Анастасия и Максим Беловы.

У каждого крупного города УрФО выявлены свои особенности. Например, квадратный метр жилья дешевле всего в Челябинске (около 41 тысячи рублей), а вот по вводу на человека лидирует Тюмень (1,22 квадрата в год против 0,5-0,8 у соседей). Наиболее высокий износ коммунальных сетей - в Екатеринбурге, но здесь значительно меньше, чем в Тюмени, доля аварийных домов. Кроме того, в столице Урала больше выделено земли под парки и зеленые зоны: 43,4 процента общей площади против 24,4 в Челябинске и 9,36 в Тюмени. По бюджетным затратам на охрану окружающей среды впереди всех южноуральцы.

Что касается работы и доходов, то больше всего трудоголиков с нагрузкой свыше 50 часов в неделю проживает в Тюмени, при этом желающих начать свой бизнес больше в Челябинске. Средняя зарплата в год в долларовом эквиваленте тоже выше в Западной Сибири - 10 477, в Екатеринбурге - 8943, в Челябинске - 7275.

По уровню безопасности символическое первое место опять у Тюмени. Возможно, это связано с высочайшим уровнем освещенности улиц (99 процентов) и огромным количеством камер наружного наблюдения, но больше всего людей чувствует себя спокойно ночью именно здесь. Реформа улично-дорожной сети не помогла в свое время Челябинску решить давнюю проблему: по количеству мест концентрации ДТП город по-прежнему опережает соседей.

Интересно, что уровень охвата семей широкополосным доступом в Интернет в административных центрах УрФО примерно одинаков, но наиболее заядлые инстаграмщики проживают в Тюмени, челябинцы предпочитают "Тик-ток", а екатеринбуржцы - YouTube. Выше всего оценили межличностное доверие в Западной Сибири, там же люди наиболее удовлетворены своей жизнью.

Мнение

Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ:

- АСИ разработало рейтинг качества жизни регионов, ВЭБ.РФ представил индекс качества жизни городов. Таким образом каждый губернатор получает комплексный механизм для улучшения жизни на территории. Параметры оценки - ключевые для каждого человека. На их основе он решает, связать ли жизнь своей семьи с данным городом, регионом. С другой стороны, мы получаем обратную связь от населения, это помогает видеть точки роста и лучшие практики.