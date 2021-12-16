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16.12.2021 10:45

"Транснефть - Сибирь" завершила реконструкцию нефтеперекачивающей станции

АО "Транснефть - Сибирь" завершило реконструкцию нефтеперекачивающей станции №3 "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов.
Фото: АО "Транснефть - Сибирь" Фото: АО "Транснефть - Сибирь"
Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

Строительно-монтажные работы на НПС №3 "Торгили" проводились с весны 2019 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель - увеличение пропускной способности участка магистрального нефтепровода Шаим - Тюмень в направлении Тюменского нефтеперерабатывающего завода на 1,8 млн тонн в год, а также повышение надежности и безопасности транспортировки нефти.

Специалисты смонтировали пять новых насосов производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск), каждый производительностью 315 куб. м в час с напором 290 м вод. ст. и увеличенным на 5% КПД. Два из них установлены в построенной насосной станции. Также выполнен монтаж пяти взрывозащищенных асинхронных электродвигателей мощностью 400 кВт с повышенным до 95,3% КПД, что позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Насосное оборудование установлено взамен агрегатов меньшей производительности.

Мероприятия по реконструкции нефтеперекачивающей станции проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Замена насосного оборудования осуществлялась без сокращения объемов поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод. По завершении строительно-монтажных работ проведены комплексные испытания оборудования, отклонений от нормативных параметров не выявлено. Оборудование НПС №3 "Торгили" введено в эксплуатацию и работает в штатном режиме.

Сайт компании siberia.transneft.ru.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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