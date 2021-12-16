Предприятие, которое вкладывает средства, и немалые, в студенческое и преподавательское сообщества, как минимум обеспечивает себя сотрудниками на обозримое будущее, а как максимум формирует программу стабильного развития на многие десятилетия вперед. "Транснефть - Сибирь" сотрудничает с Тюменским индустриальным университетом (ТИУ) уже более 30 лет. Последнее соглашение, которое будет действовать до 2026 года, включает самые разные направления: обучение студентов по целевому направлению за счет компании (сейчас этим пользуются 69 человек), производственная практика на объектах нефтетранспортной системы (за 10 лет - 2,7 тысячи мест), переоснащение вуза, переподготовка на его базе опытных специалистов (за 15 лет квалификацию повысили более 2000 сотрудников).

- Мы однозначно стратегические партнеры на очень долгий срок, - подчеркивает генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Рустэм Исламов. - Сейчас в коллективе трудятся более 12,5 тысячи специалистов, в том числе 6 тысяч - высокопрофессиональные инженеры. Так вот, среди них выпускники ТИУ составляют почти половину. Учебное заведение - настоящая кузница кадров для компании.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова подтверждает: из 30 тысяч студентов опорного вуза многие во время учебы так или иначе соприкоснулись с "Транснефтью" и в итоге показали готовность качественно меняться в образовательном процессе, чтобы соответствовать запросам будущего работодателя.

Представители компании нередко приезжают в структурные подразделения ТИУ с разными целями. Так, во время недавнего визита партнерам показали аудитории в институте транспорта, пережившие основательный ремонт, а также классы, для которых предприятие предоставило всю необходимую "начинку": мебель, интерактивные доски, тренажеры. Вкладываться в материально-техническую базу альма-матер просто необходимо, считает руководство компании: молодежь должна учиться в комфортных условиях, чтобы затем с желанием пополнять ряды квалифицированных сотрудников. При этом не обязательно устраиваться именно в "Транснефть-Сибирь", можно испытать силы и в других подразделениях ПАО "Транснефть" - магистральный трубопровод тянется через всю страну, так что работа выпускникам найдется в любой точке России.

В лабораторию техники и технологий нефтяных объектов пока не завезли ни мебель, ни технику - здесь только что завершился косметический ремонт. А в мультимедийной лаборатории сооружения и эксплуатации объектов транспорта нефти и газа занятия проходят с использованием стендов, где смоделирован весь производственный процесс: с помощью компьютера студенты третьего и четвертого курсов учатся управлять нефтеперекачивающими станциями. В третьем корпусе ТИУ молодежь отрабатывает навыки на стенде автоматизации технологических процессов и производств нефтяной промышленности на основе оборудования BNA, упражняется на полигоне "Цифровая подстанция и задвижка".

Особой популярностью пользуется многофункциональная именная аудитория Владимира Чепурского (возглавлял тогда еще ОАО "Сибнефтепровод" с 1993 по 1997 год), тоже выпускника индустриального института - предшественника ТИУ. Кстати, этот удобный и вместительный амфитеатр среди проектов "Транснефти" в вузах стал первым в России. Место притяжения студентов и преподавателей в корпусе № 7 - просторный холл, который легко трансформируется под любые мероприятия: образовательные, научные, имиджевые, творческие.

Очевидно, что сегодня без современных локаций невозможно воспитать лучших в своем деле. Но и без финансовых стимулов тоже не обойтись. Сертификаты на именные стипендии для одаренных студентов и гранты социальной направленности для успешных молодых преподавателей "Транснефть - Сибирь" выплачивает не первый год, это уже традиционная мера поддержки. В нынешнем учебном году компания вновь высоко оценила 18 студентов, изучающих нефтегазовое дело, электроэнергетику и электротехнику, автоматизацию технологических процессов и производств, химическую технологию. Причем пятеро из них будут получать корпоративную стипендию повторно.

Магистральный трубопровод тянется через всю страну, так что выпускникам найдется работа в любой точке России

- Жизнь вообще сплошная учеба, но тем она и интересна, - обратился к стипендиатам компании Рустэм Исламов.

С его словами согласен Матвей Сенков, будущий нефтепроводчик.

- Кто-то думает, что получить стипендию "Транснефти" проще простого, но это далеко не так. Надо исправно посещать занятия, иметь достойный средний балл, показывать себя и во внеучебной деятельности, - поясняет четверокурсник. - Я сдал международный экзамен, поучаствовал в научно-технической конференции молодежи "Транснефти", прошел множество внутривузовских испытаний.

Аделина Колойтанова, тоже будущая выпускница бакалавриата, изучает автоматизацию технологических процессов и производств. Девушка не первый раз участвует в состязании между претендентами на стипендию - получает матпомощь второй год.

- Повторить успех нетрудно, главное - желание. Сейчас оно направлено в сторону магистратуры, а после, конечно же, хочу работать по специальности - инженером по КИПиА. Летом я прошла практику на линейной производственно-диспетчерской станции "Демьянское" в Тобольском управлении магистральных нефтепроводов. И поняла, что практика - дело полезное, но настоящая работа, когда ты полноправный сотрудник компании и берешь на себя ответственность, гораздо круче, - уверена студентка.

Александр Митенков, студент направления "Строительство и обслуживание систем транспорта, хранения и сбыта углеводородов", тоже будет получать стипендию второй год.

- Деньги для меня все же не главное, хотя поддержка придется кстати. Это шанс стать заметным для такого гиганта, как "Транснефть", - рассуждает он.

Кстати, он учится на инженера, но готов начать работу с самых низов, чтобы познакомиться со всем производственным процессом.

Гранты молодым наставникам Тюменского индустриального университета компания вручает с 2014 года. Каждый год этой чести удостаиваются семь перспективных сотрудников вуза. Во второй раз в группу отмеченных попал заместитель по науке заведующего кафедрой транспорта углеводородных ресурсов ТИУ Антон Закирзаков. Его деятельность многогранна: организация научно-технических конференций "Транснефти" на базе учебного заведения, участие в разработке лабораторного стенда по электрохимзащите, который финансирует компания, ведение профильных дисциплин, связанных с хранением и транспортировкой нефти.

- Грант пригодится для завершения диссертации, - говорит Закирзаков.

Его коллега Антон Штин, начальник отдела образовательной среды управления индивидуальных образовательных траекторий департамента учебной деятельности ТИУ, старший преподаватель кафедры станков и инструментов, также потратит средства на науку. Исследования молодого ученого уже внедрены на предприятиях Тюменской и Свердловской областей, которые занимаются капитальным и аварийно-восстановительным ремонтом газотурбинных двигателей. Эта работа позволяет повысить эффективность ремонта на 15-20 процентов по сравнению с прежними методиками. Преподаватель получил патенты на изобретение и полезную модель и не собирается останавливаться на достигнутом.

Сотрудничество вуза и компании продолжится. Партнеры давно оценили взаимную выгоду и уверены, что их совместная работа приносит пользу экономике и региона, и всей страны.