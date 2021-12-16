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16.12.2021 15:03
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге на съемной квартире нашли почти сотню кошек

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге женщина сняла квартиру, чтобы содержать там котов и кошек. Животные были не стерилизованы и расплодились, запах от них стал докучать соседям. При этом хозяйка жилища даже не знала, во что превратил ее квартиру арендатор.

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На квартиру обратили внимание зоозащитники. "В приютах нет столько места, чтобы принять такое количество питомцев", - рассказывает KP.RU активистка Алена.

Кошки ютились на небольшой площади в антисанитарных условиях. Как только владелица узнала о том, что творится на ее жилплощади, дала арендатору три дня на выселение животных.

Теперь зоозащитники придумывают, как пристроить всех хвостатых, чтобы те не оказались в мороз на улице.

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