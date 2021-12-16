В Екатеринбурге на съемной квартире нашли почти сотню кошек

В Екатеринбурге женщина сняла квартиру, чтобы содержать там котов и кошек. Животные были не стерилизованы и расплодились, запах от них стал докучать соседям. При этом хозяйка жилища даже не знала, во что превратил ее квартиру арендатор.

На квартиру обратили внимание зоозащитники. "В приютах нет столько места, чтобы принять такое количество питомцев", - рассказывает KP.RU активистка Алена.

Кошки ютились на небольшой площади в антисанитарных условиях. Как только владелица узнала о том, что творится на ее жилплощади, дала арендатору три дня на выселение животных.

Теперь зоозащитники придумывают, как пристроить всех хвостатых, чтобы те не оказались в мороз на улице.