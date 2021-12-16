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16.12.2021 09:47

В Карском море построили еще один подводный газопровод

Текст: Анатолий Меньшиков (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 286(8637)
В Карском море введен в строй очередной газопровод. Он пересек Обскую губу, соединив два полуострова - Ямал и Гыдан, связав Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение с магистральным газопроводом Ямбург-Тула. Это не рядовое событие - реализуется региональный индустриальный мегапроект стоимостью полторы сотни миллиардов рублей. Но прежде стоит сказать вот о чем: в Северном Ледовитом океане прокладка труб на мелководье - наисложнейшая инженерная задача, связанная с массой рисков.

Полуостров Ямал - средоточие запасов легких углеводородов. Первое место по объемам занимает Бованенковское месторождение, имеющее статус источника энергии мирового значения. Еще в советские годы, когда о его разбуривании говорили как о неблизкой перспективе, газопромышленники размышляли над вариантами транспортировки продукта в западном направлении - в сторону Коми и далее до границы с Европой. Бованенково находится почти посреди полуострова. Тянуть отсюда трубу по тундре до Полярного Урала отказались, решив спрямить-сократить путь до города Ухты (здесь стыковка с транснациональным экспортным газопроводом), пройдя сквозь воды Байдарацкой губы.

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По морю до материка, по условной диагонали, свыше 70 километров. Но расстояние - ерунда по сравнению с условиями работ и несносным характером акватории. Море свободно от льдов максимум четыре месяца в году, но, поскольку то и дело штормит, фактически время выхода специализированных судов было ограничено 1,5-2 месяцами. Не случайно родилась "безумная идея" укладывать трубы зимой, пропиливая лед под подготовленными к погружению плетями. Разумеется, от нее отказались. Трубы должны не просто покоиться на дне, а быть погруженными в донный грунт. Ведь глубины тут так себе - иногда считанные метры. Трубопровод может и шальной льдиной задеть.

Была задействована целая флотилия с супермощным буксиром, баржами, шаландами, различного типа земснарядами, гидрографическими судами, с отрядом водолазов. В залив погружались внушительного диаметра трубы с толстенными, почти трехсантиметровыми, стенками, рассчитанными на давление в 120 атмосфер. Для пущей тяжести - в бетонной оболочке. В прошлом десятилетии запущены в эксплуатацию четыре подводные ветки, включая резервную. Их общая протяженность - без малого 290 километров.

Увы, не обошлось без инженерных просчетов: сначала всплыл, оставаясь цельным, один участок трубопровода, за ним второй. Их предстоит вновь "утопить", скрыть в донных траншеях глубиной до пяти метров. А это капитальные работы и капитальные траты.

Труба не должна растеплять мерзлые породы и тревожить морских обитателей шумом, вибрацией, электромагнитным излучением

Ну а газопровод через Обскую губу, торжественно запущенный на минувшей неделе, стыкуется с магистралью, идущей от Ямбургского - знаменитого месторождения-гиганта. В чем замысел? В южной зоне полуострова Ямал, в 30 километрах от восточного побережья, "Газпром нефть" наращивает темпы добычи на крупном нефтегазоконденсатном месторождении - Новопортовском. Нефть отгружают в танкеры, они следуют Северным морским путем в сторону Европы. Кратчайший и оптимальный путь для доставки газа в транспортную сеть госкомпании - через залив. Протяженность спроектированного трубопровода годовой мощностью 20 миллиардов кубометров и вправду сравнительно невелика - около 116 километров. Но ровно половина - подводная. Устройство последней потребовало привлечения свыше 50 судов и сотен работников.

Обский залив также отличается буйным нравом. Все его специфические особенности, как и экологические требования, проектировщики учли, заверяет инвестор, и труба "точно не взбрыкнет". Она уложена в траншею глубиной пять метров, имеет "холодную" конструкцию, то есть не должна растеплять мерзлые породы. А еще - не тревожить морских обитателей, в первую очередь ценные нерестовые рыбные стада, шумом, вибрацией, электромагнитным излучением. Кстати добавить, наземная часть ветки не эстакадная - спрятана в грунт, что позволит после рекультивации вернуть территорию в "олений оборот", то есть сельскохозяйственный.

Нефтедобывающее предприятие транспортом газа не ограничится. Следующий этап проекта - строительство поблизости от промысловых скважин завода по переработке конденсата, природного и попутного газа.

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