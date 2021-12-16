В курганском университете будут готовить командиров

По распоряжению правительства РФ в Курганском государственном университете создают военный учебный центр в интересах Главного автобронетанкового управления Минобороны.

Как сообщили в пресс-службе вуза, в центре будут готовить командиров ремонтного отделения и механиков - специалистов по ремонту и хранению автомобилей. По словам ректора КГУ Надежды Дубив, университет успешно прошел конкурсный отбор, а идею создания центра поддержали курганские оборонные предприятия, которые являются стратегическими партнерами вуза. Напомним, в Кургане располагается завод - единственный в России производитель боевых машин пехоты.

Первый набор студентов в центре начнется с сентября 2022 года. Попасть туда смогут не все, а только те кандидаты, кто пройдет военно-врачебную комиссию, психологически отбор и не имеет академических задолженностей.

Сейчас в УрФО уже действует два военных учебных центра: в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина ( Екатеринбург) и Южно-Уральском государственном университете (Челябинск).