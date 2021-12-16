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16.12.2021 05:46
Рубрика: Общество

В Тюмени запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 286(8637)
Больше года назад единый регоператор по обращению с ТКО представил в облдуме проект открытия в Тюмени пунктов приема отсортированных горожанами отходов на базе крупных торговых центров. Предполагалось, что активность жителей простимулируют рублем. И вот наконец на этой неделе в некоторых ТРЦ, зданиях, занимаемых органами исполнительной власти, и 88 корпусах 52-х школ стали устанавливать брендированные урны для стекла, упаковочных материалов (пластик, пленка, жестяные банки) и несортируемого мусора. Всего их будет около 150. В дальнейшем добавят баки для накопления ненужной бумаги. Каждый вид отходов из урн будут отправлять в соответствующие контейнеры и далее - на местный мусоросортировочный завод.

Правда, доступ к емкостям обеспечат лишь сотрудникам, а для учеников запланируют акции. Никакой оплаты при этом не предвидится. В областном правительстве поясняют, что проект пилотный, рассчитан на 12 месяцев, а его цель - проанализировать схему и качество сдаваемого сырья и прикинуть выгоду.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Речи о социальном эксперименте над тюменцами не идет - готовить население к раздельному сбору отходов нужно постепенно. Поэтому первыми в проект включились ведомства и школы. Пусть положительный пример покажут чиновники и педагоги. Экологическое просвещение молодежи тоже важно, - заметил замдиректора областного департамента недропользования и экологии Александр Рейн.

Изучать экономический эффект, действительно, придется внимательно, ведь за каждым контейнером поедет своя машина - дабы не смешивать ТКО и доставлять на заводы на самом деле кондиционное вторсырье, а не мусор, для которого одна дорога - на полигон для захоронения.

- Перекроет ли стоимость продажи вторсырья затраты на его транспортировку, покажет лишь время, - поясняет первый замдиректора компании-регоператора Светлана Петренко.

По ее мнению, когда на смену пилоту придет настоящая программа, для экологически ответственных тюменцев могут снизить тариф на обращение с ТКО, ведь одной из его составляющих является именно частота вывоза бытового мусора.

Руководитель тюменского добровольческого движения "Круговорот" Кристина Шелемеха отмечает: все больше тюменцев по доброй воле берут на себя сортировку отходов, и сейчас в городе как минимум четыре тысячи человек уже делают это.

- Формально, я думаю, этот вопрос вполне решаем. Между регоператором и областным правительством должно быть подписано соглашение о внедрении раздельного сбора отходов, а уж разработка основного проекта никакого труда не составит. Пора к этому процессу приступить. Иначе складывается ощущение, что мы все с помощью несовременной системы сбора отходов заботимся только о том, чтобы был загружен мусоросортировочный завод, - размышляет экоактивист.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень "Мусорная" реформа

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