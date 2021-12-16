В Тюмени запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора

Правда, доступ к емкостям обеспечат лишь сотрудникам, а для учеников запланируют акции. Никакой оплаты при этом не предвидится. В областном правительстве поясняют, что проект пилотный, рассчитан на 12 месяцев, а его цель - проанализировать схему и качество сдаваемого сырья и прикинуть выгоду.
- Речи о социальном эксперименте над тюменцами не идет - готовить население к раздельному сбору отходов нужно постепенно. Поэтому первыми в проект включились ведомства и школы. Пусть положительный пример покажут чиновники и педагоги. Экологическое просвещение молодежи тоже важно, - заметил замдиректора областного департамента недропользования и экологии Александр Рейн.
Изучать экономический эффект, действительно, придется внимательно, ведь за каждым контейнером поедет своя машина - дабы не смешивать ТКО и доставлять на заводы на самом деле кондиционное вторсырье, а не мусор, для которого одна дорога - на полигон для захоронения.
- Перекроет ли стоимость продажи вторсырья затраты на его транспортировку, покажет лишь время, - поясняет первый замдиректора компании-регоператора Светлана Петренко.
По ее мнению, когда на смену пилоту придет настоящая программа, для экологически ответственных тюменцев могут снизить тариф на обращение с ТКО, ведь одной из его составляющих является именно частота вывоза бытового мусора.
Руководитель тюменского добровольческого движения "Круговорот" Кристина Шелемеха отмечает: все больше тюменцев по доброй воле берут на себя сортировку отходов, и сейчас в городе как минимум четыре тысячи человек уже делают это.
- Формально, я думаю, этот вопрос вполне решаем. Между регоператором и областным правительством должно быть подписано соглашение о внедрении раздельного сбора отходов, а уж разработка основного проекта никакого труда не составит. Пора к этому процессу приступить. Иначе складывается ощущение, что мы все с помощью несовременной системы сбора отходов заботимся только о том, чтобы был загружен мусоросортировочный завод, - размышляет экоактивист.