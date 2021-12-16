ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими

Исключительно актуальное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда изучал спор начальницы ЖЭКа из Екатеринбурга и гражданки, которая писала на нее бесконечные жалобы во все мыслимые и немыслимые инстанции. В этих письмах чего только не было - от обвинений в краже денег до подозрений в совершении убийства.

С подобной категорией кляуз сталкиваются очень многие граждане - от рядовых клерков до больших начальников, от просто соседей до почти незнакомых людей.

Страшные обвинения в проступках или настоящих преступлениях в таких жалобах обычно не подкрепляются вообще никакими фактами. Подобные "правдоискатели", как правило, действуют по схеме: я вам сообщил, а вы ищите. А не найдете, так хоть нервы несчастному потреплите.

Как спасаться от таких жалоб?

В нашей истории обыкновенный председатель ЖЭКа оказалась именно под таким "артобстрелом", не выдержала и пошла за защитой в суд. Женщина потребовала признать порочащими сведения, которые писала о ней в жалобах жительница одного из домов, которые обслуживал этот ЖЭК. В своих обращениях та обвиняла руководительницу в страшных преступлениях.

Винила, к примеру, в убийстве соседки, избиении детей и даже в покушение на нее саму. Письма со списком преступлений начальницы жилищной конторы веером рассылались регулярно в самые разные государственные инстанции.

И настал момент, когда терпение у начальницы конторы закончилось. Выход из ситуации она увидела в судебном иске и написала туда заявление. Прошла несколько судебных инстанций, пока не добралась до высокого суда.

В итоге Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ пришлось разбираться в такой некрасивой ситуации.

А теперь расскажем подробности спора.

Эта история началась несколько лет назад в Екатеринбурге. Там одна гражданка начала писать заявления на председателя своего ЖЭКа. "Разоблачающие" письма стали получать сначала местные органы власти, полиция, прокуратура. Потом география адресатов расширилась до руководства Федеральной службы безопасности и руководства страны

Всего с сентября 2018-го по январь 2020-го бдительной и активной гражданкой было отправлено больше двух десятков подобных заявлений на начальницу ЖЭКа.

И во всех этих заявлениях дама уверяла, что начальница ЖЭКа "абсолютно точно" убила одну из ее соседок, потом не раз избивала детей, воровала деньги и активно подкупала местных чиновников.

В решении райсуда сказано, что он "не смог обратить внимание ответчика на необходимость тщательно проверять известные только ей одной факты"

Весь этот список страшных преступлений совершался якобы для того, чтобы присвоить квартиры жильцов дома, в котором она проживает.

Кроме всего прочего, жалобщица также утверждала, что ее якобы заставляют прописать в квартире нелегального мигранта, который готовит на нее покушение.

Жалобы инициативной гражданки проверяли. И неоднократно. Но ни одно из перечисленных обвинений не нашло подтверждений. Понятно, что такие проверки тяжело даются тем, на кого наводят напраслину. Бесконечные объяснения в самых разных кабинетах отнимают у тех, на кого жалуются, не столько время, сколько здоровье.

Но ответы из разных инстанций о том, что факты не подтвердились, только подхлестывали заявительницу. И она писала снова и снова.

В своем иске домоправительница потребовала признать все сведения, указанные в заявлениях, не соответствующими действительности и прочащими ее честь и достоинство.

Также истец попросила взыскать с неугомонной гражданки компенсацию морального вреда и обязать ответчицу опровергнуть ложную информацию, написав обращения в те же госорганы.

Летом прошлого года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск руководителя ЖЭКа. Суд признал сведения из жалоб не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца. Правда, размер компенсации морального вреда суд снизил до 5000 рублей. Первая инстанция также взыскала с ответчицы 1500 рублей в счет судебных расходов.

Суд посчитал, что ответчица "в силу преклонного возраста не способна критически относиться к своим действиям и воспринимает описанные ею ситуации как реальные".

Интересно, но в решении сказано, что районный суд "не смог обратить внимание ответчика на необходимость тщательно проверять известные только ей одной факты".

Жалобщица возмутилась проигрышем и подала апелляционную жалобу. И Свердловский областной суд изменил решение райсуда. Апелляция заявила, что сведения из обращений заявительницы нельзя признать несоответствующими действительности и порочащими, так как истец "отказалась от их опровержения". А по статье 152 Гражданкого кодекса признать сведения ложными без их опровержения можно, только если неизвестен ответчик, пояснила апелляция. Вот с таким выводом согласилась и кассационная инстанция.

Но теперь подобное решение не устроило руководительницу ЖЭКа, и она дошла до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Суд не согласился с коллегами в апелляции и касации. Поэтому Верховный суд отменил их решения. И велел Свердловскому областному суду рассмотреть спор заново. А решение райсуда не тронул.