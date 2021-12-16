ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими

С подобной категорией кляуз сталкиваются очень многие граждане - от рядовых клерков до больших начальников, от просто соседей до почти незнакомых людей.
Страшные обвинения в проступках или настоящих преступлениях в таких жалобах обычно не подкрепляются вообще никакими фактами. Подобные "правдоискатели", как правило, действуют по схеме: я вам сообщил, а вы ищите. А не найдете, так хоть нервы несчастному потреплите.
Как спасаться от таких жалоб?
В нашей истории обыкновенный председатель ЖЭКа оказалась именно под таким "артобстрелом", не выдержала и пошла за защитой в суд. Женщина потребовала признать порочащими сведения, которые писала о ней в жалобах жительница одного из домов, которые обслуживал этот ЖЭК. В своих обращениях та обвиняла руководительницу в страшных преступлениях.
Винила, к примеру, в убийстве соседки, избиении детей и даже в покушение на нее саму. Письма со списком преступлений начальницы жилищной конторы веером рассылались регулярно в самые разные государственные инстанции.
И настал момент, когда терпение у начальницы конторы закончилось. Выход из ситуации она увидела в судебном иске и написала туда заявление. Прошла несколько судебных инстанций, пока не добралась до высокого суда.
В итоге Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ пришлось разбираться в такой некрасивой ситуации.
А теперь расскажем подробности спора.
Эта история началась несколько лет назад в Екатеринбурге. Там одна гражданка начала писать заявления на председателя своего ЖЭКа. "Разоблачающие" письма стали получать сначала местные органы власти, полиция, прокуратура. Потом география адресатов расширилась до руководства Федеральной службы безопасности и руководства страны
Всего с сентября 2018-го по январь 2020-го бдительной и активной гражданкой было отправлено больше двух десятков подобных заявлений на начальницу ЖЭКа.
И во всех этих заявлениях дама уверяла, что начальница ЖЭКа "абсолютно точно" убила одну из ее соседок, потом не раз избивала детей, воровала деньги и активно подкупала местных чиновников.
Весь этот список страшных преступлений совершался якобы для того, чтобы присвоить квартиры жильцов дома, в котором она проживает.
Кроме всего прочего, жалобщица также утверждала, что ее якобы заставляют прописать в квартире нелегального мигранта, который готовит на нее покушение.
Жалобы инициативной гражданки проверяли. И неоднократно. Но ни одно из перечисленных обвинений не нашло подтверждений. Понятно, что такие проверки тяжело даются тем, на кого наводят напраслину. Бесконечные объяснения в самых разных кабинетах отнимают у тех, на кого жалуются, не столько время, сколько здоровье.
Но ответы из разных инстанций о том, что факты не подтвердились, только подхлестывали заявительницу. И она писала снова и снова.
В своем иске домоправительница потребовала признать все сведения, указанные в заявлениях, не соответствующими действительности и прочащими ее честь и достоинство.
Также истец попросила взыскать с неугомонной гражданки компенсацию морального вреда и обязать ответчицу опровергнуть ложную информацию, написав обращения в те же госорганы.
Летом прошлого года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск руководителя ЖЭКа. Суд признал сведения из жалоб не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца. Правда, размер компенсации морального вреда суд снизил до 5000 рублей. Первая инстанция также взыскала с ответчицы 1500 рублей в счет судебных расходов.
Суд посчитал, что ответчица "в силу преклонного возраста не способна критически относиться к своим действиям и воспринимает описанные ею ситуации как реальные".
Интересно, но в решении сказано, что районный суд "не смог обратить внимание ответчика на необходимость тщательно проверять известные только ей одной факты".
Жалобщица возмутилась проигрышем и подала апелляционную жалобу. И Свердловский областной суд изменил решение райсуда. Апелляция заявила, что сведения из обращений заявительницы нельзя признать несоответствующими действительности и порочащими, так как истец "отказалась от их опровержения". А по статье 152 Гражданкого кодекса признать сведения ложными без их опровержения можно, только если неизвестен ответчик, пояснила апелляция. Вот с таким выводом согласилась и кассационная инстанция.
Но теперь подобное решение не устроило руководительницу ЖЭКа, и она дошла до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Суд не согласился с коллегами в апелляции и касации. Поэтому Верховный суд отменил их решения. И велел Свердловскому областному суду рассмотреть спор заново. А решение райсуда не тронул.