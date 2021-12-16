Резиденты ОЭЗ заплатили в бюджет 229 млрд рублей

Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) заплатили в бюджет 229 млрд рублей налогов, таможенных платежей и страховых сборов. Это почти в три раза больше, чем объем полученных ими льгот, заявил замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин.

Кроме того, платежи резидентов превысили бюджетные инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ, отметил он.

"Особые экономические зоны доказали свою эффективность. Объем уплаченных в бюджет платежей резидентов ОЭЗ почти в 3 раза превысил объем полученных льгот", - сказал Галкин.

По его словам, на развитие инфраструктуры ОЭЗ планируется выделить более 20 млрд рублей. На эти деньги для 55 резидентов в 14 ОЭЗ будут построены дороги, инженерные сети и коммунальная инфраструктура.

"Это позволит создать около 14 тысяч новых рабочих мест и даст дополнительный импульс для развития экономики", - заключил чиновник.