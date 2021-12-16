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16.12.2021 18:09
Рубрика: Экономика

Родственников граждан укажут в едином регистре населения

Текст: Елена Манукиян

В единый федеральный регистр населения будут вносить сведения о родственниках и членах семьи. Законопроект об этом разработал минфин, документ проходит общественное обсуждение.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Работа над самим регистром сейчас завершается. Он должен заработать в 2022 году. Это электронная база данных, созданная на основе сведений ЗАГС с 1926 года. В регистре указаны фамилия, имя отчество человека, дата и место его рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство, семейное положение. Ведет его Налоговая служба.

Данные о родственниках граждан в регистре собираются для министерства труда и социальной защиты, говорится в пояснительной записке. Отмечается, что они будут нужны для предоставления людям адресной социальной поддержки, для которой потребуется комплексная оценка нуждаемости семей. Предполагается, что налоговые органы будут передавать сведения о низких доходах россиян, в том числе - семей с детьми, в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). На основании этих сведений органы соцзащиты рассчитают среднедушевой доход семьи, определят ее степень нуждаемости и назначат, например, пособие.

Как пояснили в минфине, перечень родственников и членов семьи для внесения в единый федеральный регистр определит правительство, руководствуясь Семейным кодексом. Так, "близкие родственники" в нем - это кровные родственники в одном поколении, через поколение и в соседних поколениях, то есть - родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, братья и сестры (полнородные и неполнородные). К ним не относятся муж и жена, потому что у них нет кровного родства, но супруги считаются членами семьи.

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