Роскачество признало более 80% красной икры некачественной

Новости

Заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до "исторического минимума" 10:24
Прокуратура начала проверку после госпитализации ребенка в Подмосковье 10:18
Дания арендует у Косово тюрьмы для иностранных преступников 10:13
Немцы Крыма пригласили нового канцлера Германии посетить полуостров 09:52
Чавушоглу: Турция и Армения откроют чартерное авиасообщение 09:51
В Бельгии повысят пошлины на копирование информации 09:50
В Подмосковье школьница упала в яму с кипятком 09:49
Instagram восстановил аккаунт администрации Симферополя 09:38
В Балашихе задержали подозреваемых в сбыте 1,5 тыс. доз наркотиков 09:37
Московская усадьба Деда Мороза будет принимать гостей круглый год 09:35
Эксперт назвала признаки некачественной селедки 09:31
В Москве пройдет онлайн-форум волонтеров культуры 09:29
Москвичей ждет снегопад и потепление до +2 градусов в четверг 09:16
На Невском проспекте пьяный водитель насмерть сбил девушку 09:10
Мишустин утвердил правила субсидирования производителей сельхозтехники 09:08
Минпромторг: Офшорный вертолет Ми-171А3 совершил первый полет 09:00
В Иркутске совершил посадку новейший российский авиалайнер МС-21-300 08:55
СМИ: В Ливии захвачено здание правительства 08:45
Россия сократила вложения в гособлигации США 08:26
Овечкин опередил Драйзайтля в списке лучших бомбардиров НХЛ 07:46
Минздрав Индонезии сообщил о первом случае "омикрона" в стране 07:30
"Омикрон" оказался способен проникать в грызунов-переносчиков чумы 06:28
В США эвакуировали персонал авиабазы из-за инцидента со взрывным устройством 06:20
На Байкале зафиксировано второе за сутки землетрясение 05:58
Отряд кораблей ТОФ провел стрельбы комплексом "Ответ" 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 10:10
Рубрика: Экономика

Роскачество признало более 80% красной икры некачественной

Текст: Татьяна Карабут
Роскачество во второй раз за четыре года провело веерные исследования красной икры и пришло к выводу, что с 2018 года качество продукта значительно ухудшилось, сообщили в организации. Если в 2018 году с нарушениями обязательных требований оказались 31% проверенных торговых марок, в этом году нарушения (от кишечной палочки до запрещенных консервантов) обнаружены в 81% образцах.

Так, у товаров 15 марок из 21 исследованных Роскачество обнаружило кишечную палочку. У нескольких товаров обнаружено превышение по уровню микробной обсемененности (КМАФАнМ).

Фото: iStock
Роскачество проверило 113 марок светлого пива

В икре отдельных торговых марок был обнаружен консервант уротропин, который с 2009 года запрещен для использования при производстве зернистой икры лососевых рыб.

"Этот препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. Установлено, что в организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Недобросовестные производители, несмотря на запрет, добавляют его в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов", - пояснили в Роскачестве.

Также Роскачество выявило незаявленный в маркировке краситель Е110 (так называемый "солнечный закат"). Он может отрицательно влиять на активность и внимание детей, если употреблять его систематически. По техрегламенту, производитель обязан предупредить об использовании этого красителя в маркировке.

Кроме того, в Роскачестве пришли к выводу, что один и тот же производитель может выпускать для одной торговой сети качественный продукт, а для другой - нет.

"Если контрактные условия жесткие, то при приемке или заказе продукции микробиология проверяется и со стороны продавца, и со стороны торговой сети", - говорят в организации.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева среди причин роста доли некачественной икры (по микробиологическим показателям) называет развитие онлайн-торговли.

"Если в обычном супермаркете потребитель видит, где хранится икра (в отдельном холодильнике при температуре -4 С или на общей полке с другими продуктами, где температура выше), то в каких условиях хранится икра на складе - неизвестно", - говорит эксперт. Поэтому она советует покупать икру в офлайн-магазинах. Но она должна храниться в отдельных холодильниках с индикатором температурного режима (а температура не выше - 4 С).

Впрочем, председатель Рыбного союза Александр Панин не согласен с тем, что качество икры становится хуже.

"Скорее, речь о том, что в годы с высокими уловами (промысел дальневосточного лосося характеризуется двухгодичным циклом - "рыбный" год чередуется с "нерыбным") не все, но многие производители пытаются переработать как можно больший объем сырья, несмотря на нехватку производственных мощностей. В итоге, на производство попадает "задержанное" сырье, сделать из которого качественный продукт проблематично. А между тем лучшим сырьем для посола икры считается то, которое переработано в течение двух часов с момента вылова рыбы", - поясняет эксперт.

Еще одна возможная причина плохого качества икры - загрязнение вспомогательных материалов на производстве: инвентаря, технологического оборудования. Кроме того, это может быть связано со слабым контролем качества продукции на производстве из-за нехватки ветеринарных врачей во время путины.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Эксперт оценил риски дефицита красной икры

При этом Роскачество в последней проверке не нашло в исследуемых образцах видовой подмены икры: какой вид рыбы заявлен на этикетке - она и есть по факту. Однако в одном образце, помимо икры горбуши, была обнаружена примесь имитированной икры (производят из альгината натрия - полисахарида бурых водорослей). На лицевой стороне банки было написано "Икра лососевая зернистая" и только с оборотной стороны мелким шрифтом производитель указал, что это "икорно-рыбное изделие". Это вводит потребителя в заблуждение, так как прямого указания, что в состав входит имитированная икра, нет, считают в Роскачестве.

На глаз отличить хорошую икру от плохой (на вкус, цвет и запах) практически нельзя. Единственное, что могут посоветовать специалисты Роскачества - внимательно изучать этикетку, читать состав и обращать внимание на малозаметные указания в маркировке. Икра должна храниться при более низких температурах, чем другие продукты в магазинных холодильниках. При этом упаковка роли не играет - икра, где была выявлена микробиологическая порча, была расфасована и в жестяную тару, и в стеклянные банки.

В свою очередь Роскачество обещает вместе с Росрыболовством и контрольно-надзорными органами усилить контроль за качеством икры. Со следующего года организация намерена проводить мониторинг этой продукции ежемесячно.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам
Россия сократила вложения в гособлигации США
Слуцкий: Высылка российских дипломатов осложнит отношения с ФРГ
Синоптики спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь
В США рассекретили новые материалы об убийстве Кеннеди
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию