Роскачество признало более 80% красной икры некачественной

Так, у товаров 15 марок из 21 исследованных Роскачество обнаружило кишечную палочку. У нескольких товаров обнаружено превышение по уровню микробной обсемененности (КМАФАнМ).

В икре отдельных торговых марок был обнаружен консервант уротропин, который с 2009 года запрещен для использования при производстве зернистой икры лососевых рыб.

"Этот препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. Установлено, что в организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Недобросовестные производители, несмотря на запрет, добавляют его в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов", - пояснили в Роскачестве.

Также Роскачество выявило незаявленный в маркировке краситель Е110 (так называемый "солнечный закат"). Он может отрицательно влиять на активность и внимание детей, если употреблять его систематически. По техрегламенту, производитель обязан предупредить об использовании этого красителя в маркировке.

Кроме того, в Роскачестве пришли к выводу, что один и тот же производитель может выпускать для одной торговой сети качественный продукт, а для другой - нет.

"Если контрактные условия жесткие, то при приемке или заказе продукции микробиология проверяется и со стороны продавца, и со стороны торговой сети", - говорят в организации.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева среди причин роста доли некачественной икры (по микробиологическим показателям) называет развитие онлайн-торговли.

"Если в обычном супермаркете потребитель видит, где хранится икра (в отдельном холодильнике при температуре -4 С или на общей полке с другими продуктами, где температура выше), то в каких условиях хранится икра на складе - неизвестно", - говорит эксперт. Поэтому она советует покупать икру в офлайн-магазинах. Но она должна храниться в отдельных холодильниках с индикатором температурного режима (а температура не выше - 4 С).

Впрочем, председатель Рыбного союза Александр Панин не согласен с тем, что качество икры становится хуже.

"Скорее, речь о том, что в годы с высокими уловами (промысел дальневосточного лосося характеризуется двухгодичным циклом - "рыбный" год чередуется с "нерыбным") не все, но многие производители пытаются переработать как можно больший объем сырья, несмотря на нехватку производственных мощностей. В итоге, на производство попадает "задержанное" сырье, сделать из которого качественный продукт проблематично. А между тем лучшим сырьем для посола икры считается то, которое переработано в течение двух часов с момента вылова рыбы", - поясняет эксперт.

Еще одна возможная причина плохого качества икры - загрязнение вспомогательных материалов на производстве: инвентаря, технологического оборудования. Кроме того, это может быть связано со слабым контролем качества продукции на производстве из-за нехватки ветеринарных врачей во время путины.

При этом Роскачество в последней проверке не нашло в исследуемых образцах видовой подмены икры: какой вид рыбы заявлен на этикетке - она и есть по факту. Однако в одном образце, помимо икры горбуши, была обнаружена примесь имитированной икры (производят из альгината натрия - полисахарида бурых водорослей). На лицевой стороне банки было написано "Икра лососевая зернистая" и только с оборотной стороны мелким шрифтом производитель указал, что это "икорно-рыбное изделие". Это вводит потребителя в заблуждение, так как прямого указания, что в состав входит имитированная икра, нет, считают в Роскачестве.

На глаз отличить хорошую икру от плохой (на вкус, цвет и запах) практически нельзя. Единственное, что могут посоветовать специалисты Роскачества - внимательно изучать этикетку, читать состав и обращать внимание на малозаметные указания в маркировке. Икра должна храниться при более низких температурах, чем другие продукты в магазинных холодильниках. При этом упаковка роли не играет - икра, где была выявлена микробиологическая порча, была расфасована и в жестяную тару, и в стеклянные банки.

В свою очередь Роскачество обещает вместе с Росрыболовством и контрольно-надзорными органами усилить контроль за качеством икры. Со следующего года организация намерена проводить мониторинг этой продукции ежемесячно.