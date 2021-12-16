Россия сократила вложения в гособлигации США

Россия в октябре снизила вложения в американские государственные ценные бумаги до 3,7 млрд долларов, следует из данных минфина США.

Всего Москва продала гособлигаций на 198 млрд долларов.

Россия продолжает сокращать объем вложений в американский госдолг - еще в августе этот показатель составлял более четырех млрд долларов. Крупнейшими держателями долга являются Япония и Китай.

Торговля ценными бумагами позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы несмотря на большой бюджетный дефицит.