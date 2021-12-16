Российские дизайнеры выпустили модный календарь со сказочными героинями

Трудные времена все переживают по-разному. Благотворительный фонд "Русский Силуэт" предложил российским дизайнерам бороться с пандемией с помощью любимых сказочных сюжетов. Результатом стали традиционный арт-календарь и модный "сказочный" показ, который прошел в среду в одном из столичных музеев.

"Нам сегодня очень не хватает чудес, - поясняют организаторы проекта. - Воображение и атмосфера волшебства помогают себя чувствовать свободными от рутины, особенно сейчас, когда второй год мир живет в постоянном страхе и напряжении из-за пандемии".

А теперь представьте, что Снежная Королева, Василиса Прекрасная и Хозяйка Медной горы выложили свои фото в Instagram. Выполнить сказочную миссию пригласили молодых актрис, а наряды для съемок подбирали Валентин Юдашкин, Джемал Махмудов, Вячеслав Зайцев, Яна Расковалова и другие именитые кутюрье.

Актриса Александра Ребенок предстала в образе знаменитой героини уральских сказов Павла Бажова - Хозяйки Медной горы. Она рассказала, что когда-то ей пришлось делать сюжет о конкурсе молодых дизайнеров. "Я была в приятном удивлении от того, сколько у нас талантливых ребят, уверена, кто-то из них уже стал большим дизайнером". Александра рассказала, что ее наряд подбирал бывший выпускник "Русского силуэта", а ныне "большой дизайнер" Олег Овсиев.

Справка "РГ"

Благотворительный фонд "Русский Силуэт" больше двадцати лет поддерживает молодых российских дизайнеров. Презентацию календаря-2022 открыла участница конкурса молодых дизайнеров - Анастасия Сидорова, студентка 4-го курса РГУ имени Косыгина с коллекцией "Второе я". Настя рассказала, что на эту коллекцию ее вдохновили романтизм ХIХ века и субкультуры 70-х годов прошлого столетия. "Эти разные периоды истории гармонично соединились в моделях одежды и получилось нечто креативное и современное, - говорит она. "Каждый костюм рассказывает свою прекрасную историю, а вместе они поют. И эти песни здорово отвлекают от реальности, как ни странно, пандемия стала для меня очень плодотворным временем".