Ростуризм: Российские туристы в ДТП в Египте серьезно не пострадали

Российские туристы, находившиеся в автобусе, который попал в дорожно-транспортное происшествие на египетском курорта в Шарм-эш-Шейхе, получили несерьезные травмы. Об этом журналистам сообщили в Ростуризме.

"В настоящее время пострадавшим туристам оказывается вся необходимая медицинская помощь в госпитале, по предварительным данным, серьезных травм нет", - отметили в ведомстве.

По информации посольства России в Каире, в результате ДТП пострадали четверо российских туристов. Как отмечают в Ростуризме, российские граждане отдыхали в Египте по линии туроператора Anex Tour и все они были застрахованы.

В Ростуризме также отметили, что оперативную информацию о ДТП можно узнать в консульском отделе посольства России в Каире по телефону +2-023-748-63-93.