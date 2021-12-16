Russia Today запускает новый круглосуточный канал в Берлине на немецком языке

Новости

Захарова назвала "карикатурой" поддержку демократии на Западе 11:50
Названы российские компании с самыми высокими зарплатами 11:48
Оперштаб: В Москве выявлено 3 322 новых случая COVID-19 11:48
Статую Марадоны установили в аэропорту Буэнос-Айреса 11:45
В Центре Гамалеи назвали высокой вероятность распространения "омикрона" 11:40
"Квадрат" в новостройках Москвы за три года подорожал на 400 тысяч рублей 11:37
Сенатор Джабаров: Конгресс США продолжает действовать в антироссийском ритме 11:32
В Подмосковье в крупном ДТП погиб ребенок, ранены трое 11:15
Опрос показал Лулу да Силву в качестве победителя выборов в Бразилии 11:05
Захарова: Москва сделала первый шаг по гарантиям безопасности с США 11:01
В Шереметьево самолет столкнулся с автомобилем 10:50
В Бельгии из-за "омикрона" сократили период между вторым и третьим уколом 10:44
"Лента" договорилась о приобретении онлайн-ритейлера "Утконос" 10:39
Назван срок начала серийных поставок дронов-камикадзе "Куб" 10:39
В Москве "черные банкиры" незаконно обернули свыше миллиарда рублей 10:38
Заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до "исторического минимума" 10:24
Прокуратура начала проверку после госпитализации ребенка в Подмосковье 10:18
Дания арендует у Косово тюрьмы для иностранных преступников 10:13
Немцы Крыма пригласили нового канцлера Германии посетить полуостров 09:52
Чавушоглу: Турция и Армения откроют чартерное авиасообщение 09:51
В Бельгии повысят пошлины на копирование информации 09:50
В Подмосковье школьница упала в яму с кипятком 09:49
Instagram восстановил аккаунт администрации Симферополя 09:38
В Балашихе задержали подозреваемых в сбыте 1,5 тыс. доз наркотиков 09:37
Московская усадьба Деда Мороза будет принимать гостей круглый год 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 10:54
Рубрика: Культура

Russia Today запускает новый круглосуточный канал в Берлине на немецком языке

Текст: Сусанна Альперина
Russia Today (RT) запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке, который будет называться - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине. В прямом эфире RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Зрители смогут посмотреть на канале такие проекты, как аналитическая программа Fasbenders Woche ("Неделя Фасбендера") с известным немецким журналистом Томасом Фасбендером, кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus("Картофельное пюре") с ведущей Цукаиной Груно, а также другие проекты. Ранее стало известно, что к команде RT DE присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT

Запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020 года RT упоминался в разделе "Шпионаж и прочая разведывательная деятельность". На тот момент глава Бундестага Вольфганг Шойбле сказал: "С помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями". Rheinische Post: "Медийная мощь России в Германии растет. Согласно оценке, проведенной экспертом по Восточной Европе Сюзанной Шпан, RT DE обогнал в начале ноября Deutsche Welle по числу подписчиков на Facebook". Об этом рассказывается в релизе канала, присланном в "РГ". Там же говорится о том, что в августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей".

В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ (данные Tubular Labs).

"Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем все, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать", - говорит в связи с запуском канала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Мы видим, как растет интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри", - сказала руководитель RT DE Динара Токтосунова.

На RT выйдет новое шоу с Маргаритой Симоньян "Ч.Т.Д."

Вещание будет распространяться через спутник на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германию, Австрию и Швейцарию. Смотреть RT DE можно онлайн на сайте, на новом YouTube-канале и в приложениях на всех мобильных устройствах. В России RT DE включен в пакеты Ростелеком, Акадо, Мегафон, МТС и НТВ+.

Справка "РГ"

RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE - номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние двенадцать месяцев, обходит Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные Crowdtangle). Страница RT DE в Facebook входит в ТОП-5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории "Новости и политика", опережая Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online (данныеTubular Labs). Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Общество СМИ и соцсети В мире Европа Германия Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

Главное сегодня

В Госдуме разработан законопроект о ежегодной предновогодней выплате пенсионерам
Россия сократила вложения в гособлигации США
Слуцкий: Высылка российских дипломатов осложнит отношения с ФРГ
"Лента" договорилась о приобретении онлайн-ритейлера "Утконос"
Синоптики спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах