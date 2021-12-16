Russia Today запускает новый круглосуточный канал в Берлине на немецком языке

Запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020 года RT упоминался в разделе "Шпионаж и прочая разведывательная деятельность". На тот момент глава Бундестага Вольфганг Шойбле сказал: "С помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями". Rheinische Post: "Медийная мощь России в Германии растет. Согласно оценке, проведенной экспертом по Восточной Европе Сюзанной Шпан, RT DE обогнал в начале ноября Deutsche Welle по числу подписчиков на Facebook". Об этом рассказывается в релизе канала, присланном в "РГ". Там же говорится о том, что в августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей".

В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ (данные Tubular Labs).

"Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, еще не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем все, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать", - говорит в связи с запуском канала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Мы видим, как растет интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри", - сказала руководитель RT DE Динара Токтосунова.

Вещание будет распространяться через спутник на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германию, Австрию и Швейцарию. Смотреть RT DE можно онлайн на сайте, на новом YouTube-канале и в приложениях на всех мобильных устройствах. В России RT DE включен в пакеты Ростелеком, Акадо, Мегафон, МТС и НТВ+.

Справка "РГ"

RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE - номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние двенадцать месяцев, обходит Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные Crowdtangle). Страница RT DE в Facebook входит в ТОП-5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории "Новости и политика", опережая Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online (данныеTubular Labs). Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).