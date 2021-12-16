Счетная палата оценила эффективность налогов по таможенным платежам

Счетная палата выявила ряд недостатков в налоговом регулировании вывозных таможенных пошлин и сборов. В частности, ведомство обратило внимание на отсутствие единого подхода к оценке льгот по уплате пошлин.

"Оценка льгот со схожими характеристиками может существенно различаться. В результате возникает вероятность неполноты перечня налоговых расходов Российской Федерации", - сообщил аудитор Андрей Батуркин во время заседания коллегии.

Кроме нормативных недоработок, Счетная палата выявила недостатки в деятельности Минэнерго, которое курирует налоговые расходы в части вывозных таможенных пошлин и сборов. В частности, министерство не сформировало паспорта курируемых налоговых расходов и не отразило их объем в госпрограмме "Развитие энергетики", на достижение целей которой они направлены.

Минэнерго также не утвердило методики оценки эффективности налоговых расходов и, соответственно, не проводило их оценку.

"Сроки разработки и согласования методик оценки эффективности налоговых расходов необоснованно затянуты и длятся уже около двух лет. Одна из причин такого промедления - разногласия в подходах между Минфином и Минэнерго и неурегулированность процедуры и сроков согласования", - отметил Батуркин.

Директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Цибанов признал наличие проблем в части согласования перечня и методик. "Мы благодарны Счетной палате за замечания, нам действительно надо какие-то процедурные моменты в постановлении прописать более четко", - заявил представитель Минфина.