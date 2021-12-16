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Сериал Шьямалана "Дом с прислугой" закрывается после четвертого сезона

Новости
    16.12.2021, 10:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

До крайностей интригующий и накрученный мистический триллер М. Найта Шьямалана "Дом с прислугой" был только что официально продлен на четвертый сезон. Который станет для шоу финальным. Об этом сам Шьямалан, продюсер и режиссер ряда эпизодов программы, рассказал в Twitter.

Как отметил кинематографист, своим постом поблагодарив актеров сериала, поклонников и сервис Apple TV+, он изначально планировал изложить свою историю в сорока эпизодах, четырех сезонах. При этом на старте у него не было уверенности, что всё выйдет столь славно и гладко.

В высшей степени напряженный трейлер третьего сезона шоу смотрите здесь. Его премьера состоится 21 января.

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