Сериал Шьямалана "Дом с прислугой" закрывается после четвертого сезона

До крайностей интригующий и накрученный мистический триллер М. Найта Шьямалана "Дом с прислугой" был только что официально продлен на четвертый сезон. Который станет для шоу финальным. Об этом сам Шьямалан, продюсер и режиссер ряда эпизодов программы, рассказал в Twitter.

Как отметил кинематографист, своим постом поблагодарив актеров сериала, поклонников и сервис Apple TV+, он изначально планировал изложить свою историю в сорока эпизодах, четырех сезонах. При этом на старте у него не было уверенности, что всё выйдет столь славно и гладко.

В высшей степени напряженный трейлер третьего сезона шоу смотрите здесь. Его премьера состоится 21 января.