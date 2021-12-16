Северный флот испытал гиперзвуковую ракету 3М22

В четверг экипаж фрегата "Адмирал Горшков" Северного флота вновь испытал гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон". Стрельба велась из Белого моря по береговой мишенной позиции на полигоне Чижа в Архангельской области.

Старт ракеты и первые секунды ее полета сняли на видео, которое разместили в соцсетях. "По данным объективного контроля полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба признана успешной, цель поражена", - сообщили в Минобороны России.

Предыдущий испытательный пуск противокорабельной ракеты 3М22 "Адмирал Горшков" выполнил в конце осени. А если говорить в целом, то тестировали "Циркон" в море около десятка раз. А очередную стрельбу с фрегата организовали в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия. "Циркон" пускали не только по наземным, но и морским целям. Не только с корабля, но и с атомной подлодки "Северодвинск".

Все говорит за то, что новейшую ракету, как и планируется, примут на вооружение Военно-морского флота в 2022 году. Не случайно этим летом минобороны заключило с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" контракт на поставку 3М22 российскому ВМФ.

Первым штатным носителем гиперзвукового ракетного комплекса станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Этот корабль имеет на борту 16 пусковых установок УКСК 3С14. Они подходят как для стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", так и для пуска "Цирконов". Гиперзвуковыми ракетами собираются также оснащать атомные субмарины проекта 885 "Ясень" и их модернизированные варианты с литерой "М".