Системы накопления электроэнергии Группы "РОСНАНО" повысят надежность электроснабжения в 10 регионах страны

Кадры с торжественного ввода в эксплуатацию 31 СНЭ в ЦФО и ПФО Фото: предоставлено пресс-службой Группы "РОСНАНО"

С сегодняшнего дня в девятнадцати регионах Центрального и Приволжского федеральных округов заработали системы накопления электроэнергии. Торжественный старт работы новейших систем прошел на площадке Главного аналитического центра "Россети Центр" в присутствии Председателя Правления ООО "УК "РОСНАНО" и Фонда инфраструктурных и образовательных программ Сергея Куликова, Генерального директора ПАО "Россети Центр" Игоря Маковского и Первого заместителя генерального директора - директора блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации "Росатом" Кирилла Комарова.

Всего в работу введен 31 накопитель на территории присутствия электросетевой компании. 15 накопителей, емкостью более 1 МВт/час, являются разработкой "РОСНАНО".

Инновационные объекты "РОСНАНО" запущены в Белгородской, Владимирской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Кировской, Нижегородской областях, а также Республике Удмуртия.

Ввод в эксплуатацию 31 СНЭ в ЦФО и ПФО Фото: предоставлено пресс-службой Группы "РОСНАНО"

Подключение систем накопления электроэнергии к электроэнергетическому комплексу позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов: больниц, школ, детских садов, котельных.

"Реализованные портфельными компаниями Группы "РОСНАНО" проекты повысят эффективность работы сетевого комплекса, - подчеркнул Сергей Куликов. - Партнерство позволило нам сформировать фундамент, необходимый для дальнейшего развития технологии. Уже сейчас мы можем говорить о расширении списка "пилотов" в других регионах. У нас большие планы на 2022 год".

Ввод в эксплуатацию 31 СНЭ в ЦФО и ПФО Фото: предоставлено пресс-службой Группы "РОСНАНО"

Аккумуляторные системы накопления энергии - продукт, активно внедряемый в электросетях по всему миру. Во многом потому, что способен решить сразу несколько задач. Это и обеспечение бесперебойности питания как в крупных городах, так и на территориях, не имеющих подключения к центральному электроснабжению. Кроме того, аккумуляторные системы дают существенный импульс развития возобновляемым источникам энергии. Например, использование аккумуляторов в солнечной генерации может накапливать излишки солнечной энергии днем, когда света достаточно, а вечером тратить накопленные в аккумуляторах ресурсы, обеспечивая непрерывность электроснабжения.

Сейчас на территориях с децентрализованным электроснабжением используется в основном дизельная генерация - один из самых дорогих способов получения электроэнергии, к тому же самых экологически не дружелюбных. Использование систем накопления электроэнергии поможет уйти от такого архаичного способа получения электроэнергии и в целом позволит трансформировать электроэнергетическую отрасль.

"Основной задачей внедрения систем накопления энергии сегодня является повышение надежности и качества энергоснабжения, - отметил Игорь Маковский. - Эта технология доказала свою эффективность при опытно-промышленной эксплуатации, и мы планируем расширять области ее применения в электросетевом комплексе. Для этого будут продолжены совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с производителями данных систем, чтобы, в том числе, в перспективе обеспечить автономное электроснабжение удаленных потребителей на отдельных участках линий".