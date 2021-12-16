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16.12.2021 15:25
Рубрика: Общество

Сколько россиян переедают на Новый год

Текст: Елена Манукиян
Большинство россиян не ограничивают себя в еде на новогодние праздники, говорится в исследовании, проведенном сервисом правильного питания Level Kitchen. Отмечается, что только один из десяти не планирует праздничного застолья под бой новогодних курантов. Считать килокалории будут 15,7% опрошенных.

Большинство опрошенных (70,3%) готовят много и едят столько, сколько им захочется. При этом почти половина опрошенных признались, что набирают лишние килограммы после праздников.

Фото: РИА Новости
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Исследование проводилось в период с 6 по 13 декабря. В опросе приняли участие 2,3 тысячи человек, среди которых 52% - мужчины, 48% - женщины.

По статистике, переедание и отравление - самые частые жалобы в период новогодних праздников, говорит диетолог Антон Бердов. Он пояснил, что переедание происходит по причине притупления чувства голода из-за чрезмерного потребления пищи и нарушений в работе гормонов голода - грелина и аспрозина, а также излишнего потребления алкоголя.

Так, средняя калорийность традиционного новогоднего ужина может достигать трех тысяч килокалорий, а это намного больше дневной нормы взрослого человека. В связи с этим врач посоветовал выбирать основное блюдо заранее и отдать предпочтение менее жирным, например индейке или куриной грудке. В употреблении алкоголя он рекомендовал ограничится двумя бокалами сухого красного вина или шампанского.

Причиной отравлений на Новый год становятся несвежие продукты. Бердов напомнил, что срок годности блюд, приготовленных к новогоднему ужину, не более двух суток в холодильнике.

Общество Здоровье Общество Соцсфера Социология Медицина и здоровое питание Новый год

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