СМИ: ФРГ не примет решение по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года

Немецкий регулятор не примет решение по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Федерального сетевого агентства.

О чем именно идет речь, не уточняется. Скорее всего, имеется в виду сертификация оператора трубопровода.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятором было предписано создать "независимого оператор в Германии, который возьмет в управление германский отрезок газопровода". Как только это произойдет, сертификация трубопровода продолжится. В МИД РФ выразили уверенность, что это произойдет весной.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что проект "Северный поток-2" до сих пор не получил сертификацию для ввода в эксплуатацию из-за несоответствия законодательству Европейского союза.