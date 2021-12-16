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Рубрика: В мире

СМИ: В Ливии захвачено здание правительства

Текст: Екатерина Забродина

Из Ливии приходят сообщения о возможной попытке госпереворота. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство "Аль-Джамахирия", некие вооруженные люди ворвались вечером 15 декабря в штаб-квартиру Правительства национального единства в Триполи, а также захватили министерство обороны.

ЦИК Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах

Таким образом, под угрозой срыва оказались президентские выборы, намеченные на 24 декабря. Какая именно группировка стоит за нападением на правительственные учреждения и насколько серьезна ситуация, не сообщается. При этом местные СМИ пишут, что некоторые районы ливийской столицы остались без электричества.

Напомним, после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически распалась. Последние годы там продолжалось противостояние между правительством национального согласия Файеза Сарраджа на западе и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара на востоке. В начале 2021 года под эгидой ООН в Женеве был созван Форум ливийского политического диалога, избравший переходную исполнительную власть. Она должна была руководить Ливией до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

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