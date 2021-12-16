Соцопрос: Более 72 процентов белорусов доверяют президенту

По данным масштабного социологического исследования более 72 процентов белорусов доверяют президенту. Данные проекта "Беларусь: мнение о будущем" озвучил в четверг руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, уточнив, что Александру Лукашенко в целом доверяют 72,3 процента граждан (показатель является суммой результатов "доверяю" и "скорее доверяю").

Данный проект, информирует БЕЛТА, осуществлен с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с аналитическим центром EcooM.

В опросе приняли участие 10 217 респондентов, генеральная совокупность которых, поясняет агентство, - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная по региону проживания и типу населенного пункта, с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием были охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района, почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

По экспертной оценке, к анкетированию был проявлен высокий интерес граждан, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Более того. Граждане высказывали пожелания более частого проведения подобных исследований.

При живом обсуждении с интервьюерами респонденты поднимали и вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью, отмечает агентство.