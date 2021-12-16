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16.12.2021 09:46

Что стоит за кругами ада Данте - дискутируют Водолазкин и Сокуров

Кинорежиссер Александр Сокуров и писатель Евгений Водолазкин провели публичный диалог под названием "Путь из сумрачного леса". Поводом послужила 700-летняя годовщина со дня смерти Данте Алигьери. Во время беседы Сокуров и Водолазкин говорили о природе искусства, о связи и различиях кинематографа и литературы, обменялись мнениями о собственных книгах и фильмах, и, конечно же, обсудили "Божественную комедию" Данте Алигьери.
Фото: Предоставлено Кино ТВ Фото: Предоставлено Кино ТВ
Фото: Предоставлено Кино ТВ

Во время встречи прозвучало немало интересных и актуальных мыслей и соображений. Так, например, Евгений Водолазкин высказал точку зрения на современную литературу. Он убежден, что она стала уставать от своей литературности, искусство в целом - от своей искусственности. Это было заметно уже на примере Сергея Довлатова в конце прошлого века.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сокуров продолжил мысль, что кино в этой парадигме выступает в роли "непредсказуемого подростка", который пытается быть дерзким и приковывать к себе внимание. Задача литературы при этом - называние, полагает Водолазкин. Ответить на аналогичный вопрос о кино Сокуров затруднился.

Александр Сокуров:

"На мой взгляд, для современного человека Данте вообще никак не кажется, не видится и не слышится. Ведь прочесть от начала и до конца этот грандиозный код могут лишь единицы. Это даже не литература, это нечто выше, значительнее, тяжелее и важнее литературы. Мои первые попытки прочитать "Божественную комедию" были стремлением понять, что это такое. Я ничего не понял, только почувствовал, что стою перед крепостью, которую за всю свою жизнь не смогу взять. Позже, когда я во второй раз возвратился к Данте, то я стал понимать, как я развиваюсь, как меня меняет каждая страница прочитанного, но как же было сложно, особенно для советского человека".

Евгений Водолазкин:
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"Есть вещи, которые становятся важнее, чем литература. Когда человек из литературы переходит в жизнь. Литература - это условная реальность, литература в новом смысле - реальность, которую придумали. В первом случае, она условна в том смысле, что мы так условились, договорились и говорим об этом. Но письменность Средневековья безусловна, никто ни о чем не условился, все что говорится - правда. Это не значит, что неправдой является современная литература. Это тоже правда, но немного другая: события реальные, взятые из других обстоятельств, другого времени, и перенесенные в иное место".

Где смотреть

Встреча прошла в рамках пилотного YouTube-выпуска клубного пространства Noôdome Community Programme и телеканала "КиноТВ". В рамках проекта запланировано еще несколько подобных публичных диалогов. Первый выпуск программы на официальном YouTube-канале телеканала "КиноТВ" можно смотреть уже в четверг по ссылке.

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