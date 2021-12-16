Специалисты выяснили, сколько углерода поглощают деревья в России

Леса - главный поглотитель углерода и парниковых газов. От их площади и состояния зависит регулирование углеродного баланса. Россия взяла на себя обязательство к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Первым этот статус должен получить Сахалин. Правительство региона собирается к концу 2025 года выровнять эмиссию и поглощению парниковых газов на острове. Для этого надо сократить разрыв между этими показателями в 1,3 млн тонн в год, сказал ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Хвойные деревья тоже хорошо поглощают углерод, однако заметно уступают в этом лиственным, добавили в Рослесинфорге. Для гектара сосны годовая норма 2,4 тонны СО2, ели и пихты - 2 тонны СО2, кедра и лиственницы - 1,8 тонны СО2.
Эти знания можно будет использовать высадке деревьев в рамках климатических проектов, за которые компании в перспективе смогут получать углеродные единицы и использовать их для компенсации своих выбросов, а также продавать друг другу. В Рослесинфорге рекомендуют высаживать смешанные леса с преобладанием лиственных пород. Тогда будет соблюден баланс между интересами лесопромышленников и заботой о сохранении климата планеты.
По данным государственной инвентаризации лесов, общий запас древесины в России оценен в 112 млрд кубометров, а поглощение СО2 - в 1,6 млрд тонн.