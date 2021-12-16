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16.12.2021 12:00
Рубрика: Общество

Специалисты выяснили, сколько углерода поглощают деревья в России

Текст: Алексей Дуэль
Самой большой способностью поглощать углекислый газ из растущих в России деревьев обладает осина, выяснили специалисты Рослесинфорга при проведении государственной инвентаризации отечественных лесов. За год один гектар деревьев этой породы избавляет атмосферу от 3,6 тонны углекислого газа. На втором месте береза - 3,3 тонны СО2 в год, на третьем - дуб (3,2 тонны СО2 в год). Эти породы деревьев занимают около 30% лесного фонда страны.

Леса - главный поглотитель углерода и парниковых газов. От их площади и состояния зависит регулирование углеродного баланса. Россия взяла на себя обязательство к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Первым этот статус должен получить Сахалин. Правительство региона собирается к концу 2025 года выровнять эмиссию и поглощению парниковых газов на острове. Для этого надо сократить разрыв между этими показателями в 1,3 млн тонн в год, сказал ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Названы источники достижения углеродной нейтральности

Хвойные деревья тоже хорошо поглощают углерод, однако заметно уступают в этом лиственным, добавили в Рослесинфорге. Для гектара сосны годовая норма 2,4 тонны СО2, ели и пихты - 2 тонны СО2, кедра и лиственницы - 1,8 тонны СО2.

Эти знания можно будет использовать высадке деревьев в рамках климатических проектов, за которые компании в перспективе смогут получать углеродные единицы и использовать их для компенсации своих выбросов, а также продавать друг другу. В Рослесинфорге рекомендуют высаживать смешанные леса с преобладанием лиственных пород. Тогда будет соблюден баланс между интересами лесопромышленников и заботой о сохранении климата планеты.

По данным государственной инвентаризации лесов, общий запас древесины в России оценен в 112 млрд кубометров, а поглощение СО2 - в 1,6 млрд тонн.

Общество Экология

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