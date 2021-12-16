Специалисты выяснили, сколько углерода поглощают деревья в России

Самой большой способностью поглощать углекислый газ из растущих в России деревьев обладает осина, выяснили специалисты Рослесинфорга при проведении государственной инвентаризации отечественных лесов. За год один гектар деревьев этой породы избавляет атмосферу от 3,6 тонны углекислого газа. На втором месте береза - 3,3 тонны СО 2 в год, на третьем - дуб (3,2 тонны СО 2 в год). Эти породы деревьев занимают около 30% лесного фонда страны.

Леса - главный поглотитель углерода и парниковых газов. От их площади и состояния зависит регулирование углеродного баланса. Россия взяла на себя обязательство к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Первым этот статус должен получить Сахалин. Правительство региона собирается к концу 2025 года выровнять эмиссию и поглощению парниковых газов на острове. Для этого надо сократить разрыв между этими показателями в 1,3 млн тонн в год, сказал ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Хвойные деревья тоже хорошо поглощают углерод, однако заметно уступают в этом лиственным, добавили в Рослесинфорге. Для гектара сосны годовая норма 2,4 тонны СО 2 , ели и пихты - 2 тонны СО 2 , кедра и лиственницы - 1,8 тонны СО 2 .

Эти знания можно будет использовать высадке деревьев в рамках климатических проектов, за которые компании в перспективе смогут получать углеродные единицы и использовать их для компенсации своих выбросов, а также продавать друг другу. В Рослесинфорге рекомендуют высаживать смешанные леса с преобладанием лиственных пород. Тогда будет соблюден баланс между интересами лесопромышленников и заботой о сохранении климата планеты.